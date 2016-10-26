Elmalı Belediyesi bünyesinde masa tenisi spor kulübü kurulması isteniyor

22 Ekim Cumartesi günü Antalya’da düzenlenen minikler şampiyonasında Elmalılı sporcularından Elif Sabahat Gezmez Antalya minik kızlar ikincisi, yine ilçe sporcularından Hazal Körpe üçüncü, Sude Aydoğdu ise dördüncülük elde etti. Antalya minikler erkek consalationda Veli Aybars Bayındır ikinci, Faik Ayberk Karataş ise dördüncü oldu.

Elmalılı minik masa tenisçiler ve teknik heyet, müsabakalara gidiş gelişlerinde her türlü maddi- manevi desteği sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bekir Erol’a teşekkür ederken, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e de çağrıda bulunarak, Elmalı Belediyesi bünyesinde masa tenisi spor kulübünün kurulması halinde elde edilen başarının ülke geneline hatta dünyaya yayılacağını kaydettiler. (Kaynak: Toros Gazetesi)



