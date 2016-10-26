Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı Belediyesi bünyesinde masa tenisi spor kulübü kurulması isteniyor

3 okuldan oluşan karma masa tenisi takımı, Antalya’daki müsabakalarda ardı ardına derece alarak, masa tenisi sporunda Elmalı’yı başarı ile temsil ediyorlar, ilçenin bu spor dalında sözsahibi olmasını sağlıyorlar.

26 Ekim 2016 11:55
Yorum Sayısı :0  

22 Ekim Cumartesi günü Antalya’da düzenlenen minikler şampiyonasında Elmalılı sporcularından Elif Sabahat Gezmez Antalya minik kızlar ikincisi, yine ilçe sporcularından Hazal Körpe üçüncü, Sude Aydoğdu ise  dördüncülük elde etti. Antalya minikler erkek consalationda Veli Aybars Bayındır ikinci, Faik Ayberk Karataş ise dördüncü oldu.
Elmalılı minik masa tenisçiler ve teknik heyet,  müsabakalara gidiş gelişlerinde her türlü maddi- manevi desteği sağlayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bekir Erol’a teşekkür ederken, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e de çağrıda bulunarak, Elmalı Belediyesi bünyesinde masa tenisi spor kulübünün kurulması halinde elde edilen başarının ülke geneline hatta dünyaya yayılacağını kaydettiler. (Kaynak: Toros Gazetesi)

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Elmalı Belediyesi bünyesinde masa tenisi spor kulübü kurulması isteniyor
Elmalı’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltılar yapıldı
Anne-kız ağaç dikti
Büyükşehirden Elmalı’nın İmircik Mahallesi’ne muhtar evi
Elmalı Belediyesi’nin tercihi: BSK - Bitümlü Sıcak Karışım- asfalt
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Anaokulu öğrencilerinin “aşure” keyfi
Dilek Öztekin’den, öğrencilere uygulamalı ağaç dikimi
Saltaş: Muhtarlarımız bizim için çok önemli
Büyükşehir Elmalı’nın yayla yollarını yeniliyor



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.