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Elmalı’da kaldırımlara park edilen motorsikletler çekilecek

Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, kaldırıma ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlara motorsikletini park edenleri uyardı ve söz konusu motorsikletlerin yapılacak uyarının ardından güvenlik gerekçesiyle çekileceğini söyledi.

27 Ekim 2016 09:35
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Geçtiğimiz günlerde Antalya Emniyet Müdürlüğü’nce bir açıklama yapılmış ve güvenlik gerekçesiyle yaya kaldırımları ve yaya trafiğinin fazla olduğu bölgelerdeki motorsikletlerin çekiciler vasıtasıyla kaldırılacağı ve otoparka çekilip cezai işlem uygulanacağı açıklanmıştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün bu kararı ilçelerde de uygulanmaya başlandı. Türkiye’de en fazla motorsiklete sahip 2. Kent olan Antalya’nın ilçelerinde de motorsiklet denetimleri konusunda radikal kararlar alındı ve kaldırımlara park edilmiş olan motor ve motorlu bisikletlerin kaldırılması konusunda bir adım daha atıldı.
Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, “bundan sonra motor ve motorsikletlerle ilgili daha fazla denetimlerimiz olacak. Özellikle tescilsiz ve usulsüz park edilmiş olan motorsikletler üzerinden denetimlerimiz yoğunlaşacak. Kaldırımlara park edilmiş motorsikletlere cezai işlem uygulayıp çektireceğiz. Bu hem vatandaşların kaldırımlardan rahat yürümeleri için de hem de güvenlik tedbirleri nedeniyle alınmış bir karardır.
Motorsiklet sahibi olan Elmalılı vatandaşlarımızı uyarıyorum. Kaldırımlara motorsikletlerini koymasınlar. Öncelikle görevli arkadaşlarımız anons edecekler ve çekilmeyen motorsiklete otoparka çekilecek ve cezai işlem uygulanacak.
Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu uyarılarımıza kulak vermesini istiyoruz” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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