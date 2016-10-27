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MHP’li Kaplan, Aydın ve Köken disiplin Kuruluna sevk edildi
MHP Elmalı’da deprem devam ediyor. Ahmet Aydın başkanlığındaki ilçe yönetiminin genel başkan adaylarından Meral Akşener’i açık ve net bir şekilde desteklemesi üzerine görevden alınmalarının ardından bu kez aralarında Elmalı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Fatih Kaplan’ın da bulunduğu, eski ilçe Başkanı Ah-met Aydın ile Kerim Köken disiplin kuruluna sevk edildiler.
27 Ekim 2016 16:09
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Kaplan, Aydın ve Köken’in il yönetim kurulunun oybirliği ile disiplin kuruluna sev edilmelerinin nedeni, Elmalı İlçe Teşkilatı’nda görevden alma sırasında yaşanan olaylarla ilgili Necmettin Gökkaya’nın hazırladığı rapor. Sözkonusu raporda, raporu hazırlayan Necmettin Gökkaya Ahmet Aydın’n kendisine, “Ülkücü olamayacağımı söylemesi” iddiası, Ahmet Fatih Kaplan’la ilgili iddiası ise sözkonusu kişinin genel başkanın posterini yumruklayıp yırtması, Köken’in ise kendisine bir daha partiye gelmemesini söylemesi.
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