MHP’li Kaplan, Aydın ve Köken disiplin Kuruluna sevk edildi

MHP Elmalı’da deprem devam ediyor. Ahmet Aydın başkanlığındaki ilçe yönetiminin genel başkan adaylarından Meral Akşener’i açık ve net bir şekilde desteklemesi üzerine görevden alınmalarının ardından bu kez aralarında Elmalı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Fatih Kaplan’ın da bulunduğu, eski ilçe Başkanı Ah-met Aydın ile Kerim Köken disiplin kuruluna sevk edildiler.