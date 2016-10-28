Elmalı'da Hava
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Esnaftan Yeşil Cami önünde, yine esnafa aşure ikramı
Elmalı Yeşil Cami’de aşure dağıtıldı. Öğle namazından sonra dağıtımı yapılan aşure Yeşil Cami ve çevre esnafı tarafından yaptırılarak dağıtıldı.
28 Ekim 2016 09:22
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Cami çıkışında dağıtılan aşureye hem camiden çıkanlar hem de o gün semt pazarı kurulması nedeniyle köylerden gelen vatandaşlar ilgi gösterdiler. Vatandaşlar aşure almak için sıraya girmek yerine her yerden aşure almak için ellerindeki kapları uzatırken, aşureleri dağıtanlar zor dakikalar yaşadılar. (Toros Gazetesi- FERUDUN ÖZGÜNSÜR
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