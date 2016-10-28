Esnaftan Yeşil Cami önünde, yine esnafa aşure ikramı

Elmalı Yeşil Cami’de aşure dağıtıldı. Öğle namazından sonra dağıtımı yapılan aşure Yeşil Cami ve çevre esnafı tarafından yaptırılarak dağıtıldı.