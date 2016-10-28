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Osman Nuri Çınar Ortaokulu folklorcuları Cumhuriyet Bayramı törenlerine hazır

Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bir şekilde beden eğitimi öğretmeni Ganimet Avcıoğlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren Osman Nuri Çınar Ortaokulu Folklor ekibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gösteri yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 12’si kız, 12’si erkek olmak üzere toplamda 24 öğrencinin oluşturduğu folklor ekibi haftanın üç günü yoğun bir tempoda çalıştılar.

28 Ekim 2016 12:18
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Osman Nuri Çınar Ortaokulu folklor ekibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gösteri yapmak için hazırlıklarını tamamladı.
Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bir şekilde beden eğitimi öğretmeni Ganimet Avcıoğlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren Osman Nuri Çınar Ortaokulu Folklor ekibi Kırklareli yöresi halk oyunlarını sergiliyorlar.
12’si kız, 12’si erkek olmak üzere toplamda 24 öğrencinin oluşturduğu folklor ekibi haftanın üç günü, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri çalışırlarken, kısa sürede oldukça mesafe katetmiş durumdalar.
Elmalı’daki hemen hemen her etkinliğe katılan Osman Nuri Çınar Ortaokulu folklor ekibi, Güğübeli, Karapınar ve Bayralar ile bilim şenliklerinde gösteriler yaptılar.
Kasım ayının sonlarında veya eğitim yılının ikinci döneminde Antalya’da da gösteri yapacak olan öğrenciler, çalışma temposunu arttırarak il genelindeki yarışmalara da katılmanın planlarını yapıyorlar.
Öğrenciler Cumartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da gösteri yapacak olan iki okuldan birisi olacak. Grup 29 Ekim’de “Karşılama”, “Harmandalı” ve “Yayla Yolları “oyunlarını sergileyecekler.
Osman Nuri Çınar Ortaokulu folklor ekibi öğrencileri ise şu isimlerden oluşuyor: 
Emirhan Şimşek, Hazal Hacıbekiroğlu, Muzaffer Karaman, Esmanur Güven, Yusuf Talha Kınıklı, Nida Altıntaş, Melih Can Sarı, Hatice Ayhan,  Yasin katı, Ayşegül Kurt, Gülten Nur Öztürk, Mehmet İrdem, Serdar Ayaz,  Sinem Yılmaz,  Asım Mert Kaya, Nisa Kaplan, Mehmet Altıntaş, Azra Burcu İşgören, Buğra Akalın, Selen Ünal, Sena Şerife Sarıkaya, Beyza Geçer, Ozan Zeybek, Ayten Yeşilkuş.(Toros Gazetesi- * FERUDUN ÖZGÜNSÜR)

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