Osman Nuri Çınar Ortaokulu folklorcuları Cumhuriyet Bayramı törenlerine hazır

Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bir şekilde beden eğitimi öğretmeni Ganimet Avcıoğlu nezaretinde çalışmalarını sürdüren Osman Nuri Çınar Ortaokulu Folklor ekibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gösteri yapmak için hazırlıklarını tamamladı. 12’si kız, 12’si erkek olmak üzere toplamda 24 öğrencinin oluşturduğu folklor ekibi haftanın üç günü yoğun bir tempoda çalıştılar.