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AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı aşure dağıttı.

Elmalı Ömer Paşa Camisi’nde Cuma Namazı sonrasında dağıtımı yapılan aşure, bizzat İlçe Başkanı Osman Hüyük tarafından camiden çıkan vatandaşlara dağıtıldı.

28 Ekim 2016 16:17
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Yaklaşık 500 kişiye dağıtılan aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, o sırada cami bahçesinde  bulunan yabancı turistlerde ülkemizin geleneklerinden olan aşureyi tatma imkanı buldular. Aşure dağıtımı sırasında özellikle yaşlılara dağıtılmak amacıyla büyük kaselere konulan aşureler, bu vatandaşların evlerine kadar gönderilirken, bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri kaplara  aşure alarak, Ömer Paşa Camisi bahçesinden mutlu olarak ayrıldılar.
Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Osman Hüyük, “Aşure kuru ve yaş gıdaların harmanlandığı lezzetli bir yemek. Kardeşliğimizin, birlikteliğimiz ve beraberliğimizin güzel bir ifadesi” dedi.

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