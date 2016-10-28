AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı aşure dağıttı.

Yaklaşık 500 kişiye dağıtılan aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, o sırada cami bahçesinde bulunan yabancı turistlerde ülkemizin geleneklerinden olan aşureyi tatma imkanı buldular. Aşure dağıtımı sırasında özellikle yaşlılara dağıtılmak amacıyla büyük kaselere konulan aşureler, bu vatandaşların evlerine kadar gönderilirken, bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri kaplara aşure alarak, Ömer Paşa Camisi bahçesinden mutlu olarak ayrıldılar.

Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Osman Hüyük, “Aşure kuru ve yaş gıdaların harmanlandığı lezzetli bir yemek. Kardeşliğimizin, birlikteliğimiz ve beraberliğimizin güzel bir ifadesi” dedi.