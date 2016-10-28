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Elmalı’da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk koyma töreni ile başladı.

28 Ekim 2016 17:20
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Törende Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyarken, daha sonra saygı duruşu, göndere Türk Bayrağı çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunması ile ilk törenler sona erdi.
Törene, Kaymakam Gürbüz Saltaş’ın yanısıra Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Emniyet Müdürü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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