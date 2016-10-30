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Elmalı’nın yolları kaymak gibi

Bütünşehir Yasası’ndan sonra Elmalı’nın köyleri mahalleye dönüştürüldü ve bir yandan ilçe belediyesinden, diğer yandan ise büyükşehir belediyesinden hizmet almaya başladı.

30 Ekim 2016 21:37
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 İlçe merkezine en yakın olan mahallelerden, en uzak mahallelerine kadar yol başta olmak üzere adeta hizmet yağmaya başladı. Mahalle içlerinde Elmalı Belediyesi, mahalleleri ilçeye bağlayan ana güzergahlarda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yollar Baş-kan Menderes Türel’in de sıklıkla ifade ettiği adeta kaymak gibi. Elmalılı vatandaşlar, “Yollarımız gerçektende çok güzel oldu. Gerek büyükşehir, gerekse ilçe belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dediler. (Kaynak: Toros Gazetesi)





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