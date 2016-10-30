Terminal Caddesinin kaldırımı ağaçlandırılsın

Mevcut ya da yeni açılan caddelerin kaldırımlarını hızla ağaçlandıran ilçe belediyelerinin bu çalışması, cadde üzerindeki apartmanlarda oturan vatandaşlar tarafından da memnuniyetlikle karşılanıyor. Benzer uygulamanın Elmalı’da da yapılması halinde, ilçedeki betonlaşmanın yarattığı olumsuz görüntünün de giderileceği, kaydedilirken, “Terminal caddesindeki kaldırımlar geniş. Bu cadde üzerinde pilot uygulama yapılabilir” görüşü Elmalı’daki yazlıkçılar tarafından dillendiriliyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)