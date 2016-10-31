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Meteroloji'den "don" uyarısı.

Metoroloji bu gece ve yarın gece için Korkuteli.Elmalı.İbradı.Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri için don uyarısı yaptı

31 Ekim 2016 16:23
Yorum Sayısı :0  

Meteroloji'den "don" uyarısı.
Yapılan açıklama şöyle: 
Bu gece (31/10/2016 Pazartesi) ve yarın (01/11/2016 Salı) gecelerinde; Isparta ve Burdur illeri geneli ile Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ilçelerininde ve Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde. Antalya'nın iç kesimlerinde (Korkuteli.Elmalı.İbradı.Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri) hafif ve orta yüksek kesimlerde kuvvetli don olayı beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Zirai Don Sınıflandırması Hafif don: 0 °C ila -2.2 °C, Orta kuvvette don: -2.2 °C ila -4.4 °C Kuvvetli don: -4.4 °C’den daha düşük.





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