Büyükşehir Elmalı Kuzuköy-İmircik yolunu asfalta hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarının altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elmalı Kuzuköy ve İmircik mahalle yolları için çalışmalara başlandı.