Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Büyükşehir Elmalı Kuzuköy-İmircik yolunu asfalta hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarının altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elmalı Kuzuköy ve İmircik mahalle yolları için çalışmalara başlandı.

01 Kasim 2016 11:17
Yorum Sayısı :0  

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte asfalt çalışmaları yerini yolu olmayan ilçe mahallelerinde altyapı çalışmalarına bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım-onarım çalışmaları kapsamında Elmalı ilçesine bağlı Kuzuköy ve İmircik mahalleleri grup yolu asfalt için hazır hale getiriliyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
17 kilometrelik grup yolunun bozulan kısımları sökülerek tekrar onarımı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sulama ve silinir aracının yanı sıra filler adı verilen malzeme ile yol tesviye edilerek sıkıştırıldı. Onarımı gerçekleştirilen yolun uzun yıllar halka hizmet edebilmesi için ekipler çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Grup yolunun kış mevsimi içerisinde bakım ve onarımının tamamlandıktan sonra yaz mevsiminde asfaltlanarak bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor. 
 

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Büyükşehir Elmalı Kuzuköy-İmircik yolunu asfalta hazırlanıyor
Meteroloji'den "don" uyarısı.
Terminal Caddesinin kaldırımı ağaçlandırılsın
Elmalı’nın yolları kaymak gibi
Elmalı’da 29 Ekim coşkusu
AK Parti Elmalı İlçe Başkanlığı aşure dağıttı.
Osman Nuri Çınar Ortaokulu folklorcuları Cumhuriyet Bayramı törenlerine hazır
Esnaftan Yeşil Cami önünde, yine esnafa aşure ikramı
MHP’li Kaplan, Aydın ve Köken disiplin Kuruluna sevk edildi
Elmalı’da kaldırımlara park edilen motorsikletler çekilecek



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.