Büyükşehir Elmalı Kuzuköy-İmircik yolunu asfalta hazırlanıyor
Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarının altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Elmalı Kuzuköy ve İmircik mahalle yolları için çalışmalara başlandı.
01 Kasim 2016 11:17
Yorum Sayısı :0
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte asfalt çalışmaları yerini yolu olmayan ilçe mahallelerinde altyapı çalışmalarına bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım-onarım çalışmaları kapsamında Elmalı ilçesine bağlı Kuzuköy ve İmircik mahalleleri grup yolu asfalt için hazır hale getiriliyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
17 kilometrelik grup yolunun bozulan kısımları sökülerek tekrar onarımı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sulama ve silinir aracının yanı sıra filler adı verilen malzeme ile yol tesviye edilerek sıkıştırıldı. Onarımı gerçekleştirilen yolun uzun yıllar halka hizmet edebilmesi için ekipler çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Grup yolunun kış mevsimi içerisinde bakım ve onarımının tamamlandıktan sonra yaz mevsiminde asfaltlanarak bölge halkının hizmetine sunulması planlanıyor.
Antalya Güncel Diğer Başlıklar