Kaymakamlık’ta sulu boya resim sergisi

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başka bir yere taşınmasıyla birlikte yeniden düzenlenen Elmalı Kaymakamlığı’nın girişi ve katları sergilere de ev sahipliği yapmaya başladı. İnsan sirkülasyonunun oldukça yoğun olduğu kaymakamlık koridorlarını kültür ve sanat etkinliklerine açan Kaymakam Gürbüz Saltaş, Halk Eğitim Merkezi’nin yaz aylarında düzenlediği kurslar arasında yeralan sulu boya resim kursu ile alüminyum kabartma kursuna katılan 18 kursiyerin eserlerinin sergilendiğini kaydetti.