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Kaymakamlık’ta sulu boya resim sergisi

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başka bir yere taşınmasıyla birlikte yeniden düzenlenen Elmalı Kaymakamlığı’nın girişi ve katları sergilere de ev sahipliği yapmaya başladı. İnsan sirkülasyonunun oldukça yoğun olduğu kaymakamlık koridorlarını kültür ve sanat etkinliklerine açan Kaymakam Gürbüz Saltaş, Halk Eğitim Merkezi’nin yaz aylarında düzenlediği kurslar arasında yeralan sulu boya resim kursu ile alüminyum kabartma kursuna katılan 18 kursiyerin eserlerinin sergilendiğini kaydetti.

03 Kasim 2016 11:59
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Serginin cuma günü öğleden sonraya kadar açık kalacağını belirten ve öğrenciler başta olmak üzere tüm Elmalılıları sergiyi gezmeye davet eden Kaymakam Saltaş, “Elmalı’da kültür ve sanatın gelişmesine önem veriyoruz. Arzum, Elmalı’nın aynı zamanda kültür ve sanat merkezi de olmasıdır” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Demirhan ise, yetişkinlerin katıldığı bu tür kursların belirli sayıda talep olması halinde kış aylarında da açılabileceğini kaydederek, sulu boya resim kursunun 272 saat, alüminyum kabartma kursunun ise 112 saat sürdüğünü söyledi. Demirhan, açılacak kurslarla ilgili bilginin de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden alınabileceğine hatırlattı. (Mehmet Büyükkal-Toros Gazetesi)

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