Elmalılı masa tenişçilerinden bir madalya daha

Geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen minikler şampiyonasında Elmalılı masa tenisi sporcularından Elif Sabahat Gezmez Antalya minik kızlar ikincisi, yine ilçe sporcularından Hazal Körpe üçüncü, Sude Aydoğdu ise dördüncülük elde etmişti. Antalya minikler erkek consalationda Veli Aybars Bayındır ikinci, Faik Ayberk Karataş ise dördüncü oldu.