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Elmalılı masa tenişçilerinden bir madalya daha

Geçtiğimiz ay Antalya’da düzenlenen minikler şampiyonasında Elmalılı masa tenisi sporcularından Elif Sabahat Gezmez Antalya minik kızlar ikincisi, yine ilçe sporcularından Hazal Körpe üçüncü, Sude Aydoğdu ise dördüncülük elde etmişti. Antalya minikler erkek consalationda Veli Aybars Bayındır ikinci, Faik Ayberk Karataş ise dördüncü oldu.

03 Kasim 2016 12:45
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Elmalılı masa tenissi sporcuları başarıya doymuyorlar. Antalya’da düzenlenen  gençler masa tenisi şampiyonasında Elmalı İbrahim Bedreddin Fen lisesi öğrencilerinden Turan Depe Antalya gençler masa tenisi şampiyonası üçüncüsü oldu.
Elmalılı masa tenisçilerini müsabakalara götüren ve masa tenis sporunun Elmalı’da gelişmesi için büyük mücadele veren Ali Rıza Şaşıoğlu, “Bize her zaman yardımını esirgemeyen Bekir Erol beye  ben ve sporcularım adına teşekkürü bir borç bilirim. İlçemizde masa tenisi kulübü kuruluna kadar elimizden geleni yapacağız” dedi. 
(Haber: Emine Kavlak- Toros Gazetesi)

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