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Sıcak ve samimi ortam

Osman Hüyük başkanlığında yeni atanan Ak Parti Elmalı İlçe Teşkilatı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamında ziyaret etti.

04 Kasim 2016 10:47
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Oldukça samimi ve sıcak bir hava da geçen ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan İlçe Başkanı Hüyük; “Menderes Baş-kanımız, kişiliği ve hizmetleri ile hem partimizin, hem de bizlerin gurur kaynağıdır. Örnek aldığımız bir yöneticidir. Kendisini ziyaret ederek, yeni yönetimimizi tanıtmak istedik. Bizleri çok iyi karşıladı, motive etti” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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