Sıcak ve samimi ortam

Oldukça samimi ve sıcak bir hava da geçen ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan İlçe Başkanı Hüyük; “Menderes Baş-kanımız, kişiliği ve hizmetleri ile hem partimizin, hem de bizlerin gurur kaynağıdır. Örnek aldığımız bir yöneticidir. Kendisini ziyaret ederek, yeni yönetimimizi tanıtmak istedik. Bizleri çok iyi karşıladı, motive etti” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)