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ELMİSKO Plastik Kasa Fabrikası Vali Karaloğlu’nun da katıldığı törenle açıldı

ELMİSKO tarafından yaptırılan Plastik Kasa Fabrikası Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun da katıldığı törenle hizmete açıldı. ELMİSKO yönetim kurulu başkanı Salih Kurubaş ve yönetim kurulu üyelerine Elmalılar ve üyeleri adına teşekkür eden Vali Karaloğlu “ELMİSKO, Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi , Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri içerisinde iyi örneklerden birisi” dedi. Kaymakam Saltaş, “ELMİSKO Elmalı’nın medar-ı iftiharı, bölgenin gözbebeği” derken, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise, 45 yıllık bir başarı öyküsü olduğunu kaydetti.

07 Kasim 2016 08:49
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “ELMİSKO plastik kasa fabrikasının açılışını çok çok önemsiyorum. Çünkü, özellikle tarımsal kalkınma kooperatiflerinin  gelişmesi için devletimizin her zaman çok büyük destekleri oldu. Çok büyük reformlar yapıldı. Ama maalesef istediğimiz arzu ettiğimiz başarıya ulaşılamadı. ELMİSKO, Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  iyi örneklerden birisi” dedi.
ELMİSKO yönetim kurulu başkanı Salih Kurubaş  ve yönetim kurulu üyelerine   Elmalılar ve üyeleri adına teşekkür eden Vali Karaloğlu şunları söyledi:
“Sağolsunlar-varolsunlar. Başarı varsa ortada takdir etmek lazım. Takdir edeceğiz ki arkadaşlarımızın hizmet aşkı, heyecanı artsın,  Antalya’ya hizmet  etmeye devam etsinler.
Şu anda ELMİSKO’nun plastik kasa fabrikasının açılışını yapıyoruz. ELMİSKO’nun soğuk hava deposu var, süt işleme fabrikası var, meyva boylama tesisi var. Bunların tamamı çiftçimizin ürününü iyi değerlendirmeye, çiftçimizin gelirini arttırmaya, bunun yanında piyasada regülasyonu sağladığı için çiftçimizin giderini de azaltmaya yönelik yatırımlar. Eğer siz burada ürettiğiniz plastik kasayı uygun fiyatla çiftçiye ulaştıramazsanız, çiftçiyi tüccarın insafına bırakmış olursunuz. Ama çiftçi kendi ortağı olduğu, kurmuş olduğu kooperatiften büyük kar beklememeli. maliyetini çıkarsın, az bir kazancı da olsun yeterli. Burada asıl kazanç, çiftçinin uygun maliyette plastik kasaya sahip olmasıdır. Esas kar orada olacak. Arkadaşlar iyi iş başarmışlar, kutluyorum.
Elmalı Plastik Kasa fabrikamızın kooperatifimize, çiftçimize, üyelerimize bol kazanç getirmesini temenni ediyorum, bir kez daha başkanı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum, tesisin hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum.” (Kaynak: Toros Gazetesi)

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