İl, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı’ndan kimlerin istifasını istedi ?

Bir süre önce Ak Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan ve oluşturduğu listedeki bazı isimler nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Osman Hüyük, cumartesi günü acil olarak Antalya’ya çağrıldı.