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İl, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı’ndan kimlerin istifasını istedi ?

Bir süre önce Ak Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan ve oluşturduğu listedeki bazı isimler nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Osman Hüyük, cumartesi günü acil olarak Antalya’ya çağrıldı.

07 Kasim 2016 11:35
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Başkan Hüyük’ten yönetimde olan bazı isimlerin istifa etmesi istenirken, Hüyük’ün ve istifası istenen yönetim kurulu üyesi kişilerin alacağı tavır merak ediliyor. Elmalı kamuoyu Ak Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından istifası istenen 3 ismin kimler olduğunu merak ediyor.





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