Başkan Öztekin: “Şimdi sıra 18 uygulamasında”

Sözkonusu gündem maddesi, “Elmalı Belediye Meclisi’nin 04.08.2016 tarih ve 69 ve 06.09.2016 tarih ve 78 sayılı kararları ile görüşülen, Elmalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu” nu içermekteydi.