Elmalı'da Hava
ANKET
Başkan Öztekin: “Şimdi sıra 18 uygulamasında”
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Elmalı ile gündem maddesi Ak Partili meclis üyelerinin kabul, CHP’li büyükşehir nmeclis üyelerinin çekimser, MHP’li meclis üyelerinin red kararının ardından oy çokluğuyla kabul edildi.,
07 Kasim 2016 16:11
Yorum Sayısı :0
Sözkonusu gündem maddesi, “Elmalı Belediye Meclisi’nin 04.08.2016 tarih ve 69 ve 06.09.2016 tarih ve 78 sayılı kararları ile görüşülen, Elmalı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu” nu içermekteydi.
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Büyükşehir Belediye Meclisimiz, Elmalı’nın yeni imar planına yapılan itirazları Elmalı Belediyesi’nde alınan kararlar doğrultusunda kabul etmiştir. İmar planımızın önünde hiçbir engel kalmamıştır. Şimdi sırada 18 uygulaması var. Hayırlı olsun” dedi. (Kaynak Toros Gazetesi)
|
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar