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Kaymakam Saltaş: ELMİSKO Elmalı’nın medar-ı iftiharı

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, “ELMİSKO Elmalı’nın medar-ı iftiharı, bölgenin gözbebeği bir kooperatiftir. Tek kelime ile bir başarı öyküsüdür” dedi.

08 Kasim 2016 08:43
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ELMİSKO’nun 45 yıldır kesintisiz bir şekilde  varlığını sürdürdüğünü, hem çiftçiye, hem üyesine, hem de tüketiciye büyük bir katma değer sağladığını kaydeden Saltaş, “ Bu gibi tesislerin sayıları ülkemizde belki de parmakla sayılacak kadar, ELMİSKO’da bunlardan biri. Bu tesislerin yaşaması için asıl görev, bu tesisleri sahiplenmek suretiyle çiftçimize düşüyor.  Biz kamu yöneticilerine düşen görevde bu tür tesisleri desteklemek ve üretimlerinin devamını sağlamak. Ben bu fabrikasının açılışında emeği geçen herkese, başta ELMİSKO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kurubaş’a, yönetimine ve ELMİSKO ortaklarına herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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