Elmalı Belediye Meclisi bir günde iki defa toplandı

İlk meclis toplantısında Gökpınar Mahallesi’ne yapılacak akaryakıt istasyonu ile ilgili gündem maddesi kabul edildi. Yine Gökpınar Mahallesi’ne yapılmak istenen Adalet Bakanlığı lojmanları ile ilgili gündem maddesi ise komisyona havale edildi. Belediye Başkanı Öztekin, Elmalı’ya yapılacak cezaevi’nin yakında ihaleye çıkacağını ve bu ihale kapsamında sözkonusu lojmanlarında bulunduğunu belirterek, müracaatın hemen değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Meclis toplantısı sona ererken kısa bir süre sonra meclis bir başka oturumla açıldı ve komisyonun olumlu raporu oylanarak kabul edildi.

Bu arada meclis bütçenin gelir ve gider kalemlerinde 5 bin liralık artışı da kabul etti. Başkan Ümit Öztekin, gerçekci bir bütçe hazırladıklarını ve bütçenin hem gelir hem de gider kısmını yüzde 95’lerde gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. (Kaynak: Toros Gazetesi)