Elmalı’da düzenlenen Atatürk konulu yarışmada ödüller sahiplerini buldu

“Atatürk” konulu resim dalında Sebahat Çınar İlkokulundan Emine Yavuz, Şiir dalında Akçay Ortaokulu’ndan Sadet Aslan ve Elmalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Melisa Koca’ya üçüncülük ödüllerini Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek,

Yarışmada ikincilik ödüllerini alan Resim dalında Mehmet Topçu İlkokulu’ndan İrem Aktaş, Şiir dalında Ömerpaşa Ortaokulu’ndan Fahriye Yılmaz, Komposizyon Yarışmasında Yusuf Önertoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Fatma Gök’e ödüllerini Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin,

Yarışmada birincilik ödüllerini kazanan resim dalında Atatürk İlkokulu’ndan Ahsen Aybike Daşar, Şiir dalında Osman Nuri Çınar Ortaokulu’ndan Kübra Çelik, Komposizyon dalında Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ayşe Çakıcı’ya ise ödüllerini Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş verdi. (Toros Gazetesi - FERUDUN ÖZGÜNSÜR)