Kaymakam Saltaş: Ömer Paşa Camii avlusundaki tarihi medrese yaşamın içinde merkez olmalı

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Ömer Paşa Camisi külliyesinin , yaşamın bir parçası olması gerektiğini ifade ederken, “insanların sürekli olarak girip çıkabildikleri, sohbetlerin gerçekleştirildiği, küçük etkinliklerin yapıldığı bir merkez olması” düşüncesini paylaşırken, “Sayın Valimiz her tarafı müze yapmayalım, diyor. Tarihi medresenin yaşamın içinde bir merkez olması fikrine Valimize ait. Zaten ülkemizin her tarafı müze. Açık hava müzesinin içerisinde yaşıyoruz. Bu nedenle tarihi medrese günlük hayatın içinde olmalı” dedi.

Tarihi medresenin; Elmalıların ve Elmalı’ya gelenlerin gelip görebilecekleri, dinlenebilecekleri, nefes alabilecekleri, bölgeye has dokuyu yaşayabilecekleri bir yer olması gerektiği konusunda düşüncenin ağır bastığını kaydeden Kaymakam Saltaş, “Elmalı’yı kültür ve tarih şehri olarak tanıtıyoruz. O zaman burada bir turizm informasyon bürosu olabilir. Camiye gelenlerin kitap okuyabilecekleri, sohbetlerin yapılabileceği, bölgeye has özellikli ürünlerin, kıyafetlerin sergileneceği küçük bir mekan olabilir. Ama bu müze bazında değil. İnsanlar burada yaşayabilmeliler. Tarihi medrese bir buluşma noktası olsun. Elmalı’ya gelenlerin, Elmalı’ya gezmeye gelenlerin başlama ve bitirme noktası olmalı. Biz de o sohbetlere katılabilelim. Sözün özü tarihi medreseyi kültür turizmi amaçlı kullan-biliriz diye düşünüyorum.”