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AŞT’nin ilçe turnelerinde ilk durak Elmalı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) ilçe ve bölge turnelerine başlıyor. İlçe turnelerinin bu yılki ilk durağı Elmalı olacak. Elmalılı çocuklar için 'Okyanusta bir su damlası' sahnelenecek.

14 Kasim 2016 08:02
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Tiyatroyu  tüm ilçelere götürerek kültür ve sanat faaliyetlerini bölgede yaygınlaştırmayı ve tüm sanatseverleri tiyatronun evrensel gücü etrafında toplamayı hedefleyen AŞT ilçe ve bölge turnelerine başlıyor. İki yıldır devam eden turne programı ilk olarak Elmalı'da başlıyor. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde “Okyanusta Bir Su Damlası Gibi” adlı çocuk ve gençlik oyununu 13 Kasım Pazar günü saat 14.00'de sahnelenecek. 
TRAJİ KOMİK BİR HİKAYE
Yedi yaş ve üzerindeki seyirciler için uygun olan “Okyanusta Bir Su Damlası Gibi” oyununda her sene okyanusu geçen kuşlar misali, daha iyi bir hayat için denizi geçmek isteyen beş adamın traji-komik hikayesi anlatılıyor. Tamamen beden diline dayalı, sözsüz bir performans olan oyunda seyirciler birbirinden farklı beş karakterin ıssız bir adada yalnız ve yardımsız haldeki yaşam mücadelelerine ve tükenmeyen gelecek umutlarına tanıklık edecekler.
HER İLÇEDE PERDE AÇACAK
Tiyatro sahnelemeye uygun mekanların bulunduğu tüm ilçelere turne yapmayı planladıklarını söyleyen Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, yeni kurulan Kukla Tiyatrosu Birimi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini belirtti. Özgür,  İki kukla oyunu ile sezon içinde ilçe turnelerine çıkacaklarını da sözlerine ekledi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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