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Şehitler için Mevlüt-ü Şerif
10 Kasım günü teröristlerin Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün masasının altına yerleştirdikleri bidon içerisinde plastik el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.
15 Kasim 2016 10:01
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Dün Ömer Paşa Camii’nden başta Safitürk olmak üzere ikinci namazına müteakip tüm şehitlerimiz için mevlüt-ü şerif okundu, vaiz Abdullah Aydın tarafından da bağışlanan hatimlerin duası yapıldı. (Kaynak: Toros gazetesi)
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