Şehitler için Mevlüt-ü Şerif

10 Kasım günü teröristlerin Derik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk'ün masasının altına yerleştirdikleri bidon içerisinde plastik el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Kaymakam Safitürk ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.