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Elmalı’da ara sokaklardaki hız kesiciler boyanıyor

Kendini bizlmez kural tanımaz bazı sürücülerin sokakları yarış pistine döndürüp can ve mal kaybına, yaralanmalara neden olmamaları için Elmalı’nın bazı sokaklarına sürücüler tarafından daha rahat görülmesi ve hızlarını azaltmaları için yapılan hız kesiciler, boyanıyor.

16 Kasim 2016 10:05
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Elmalı Belediyesi ekipleri hız kesicileri sarı renkle boyarken, mahalle sakinleri, “Şu hız kesicilerine aslında hiç gerek yok. Ama ne yazık ki sokak arası olduğu halde 70-80 kilometre hızla giden araç sürücülerinden dolayı yapacak başka bir şey yok. Bu sayede olsa kazaların önüne geçiliyor” dediler. (Kaynak: Toros Gazetesi - Haber ve fotoğraf: Serpil Özgünsür)





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