Elmalı’da ara sokaklardaki hız kesiciler boyanıyor

Kendini bizlmez kural tanımaz bazı sürücülerin sokakları yarış pistine döndürüp can ve mal kaybına, yaralanmalara neden olmamaları için Elmalı’nın bazı sokaklarına sürücüler tarafından daha rahat görülmesi ve hızlarını azaltmaları için yapılan hız kesiciler, boyanıyor.