MHP Meclis Üyesi Mehmet Çetin’den Elmalı’da kuraklığa çözüm önerisi

Çetin, yaşanan sulama suyu sıkıntısının artmasının bazı çevreler tarafından ilçede seracılığın gelişmeye başlamasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığını kaydederek, “Böyle bir düşünce son derece yanlış, Kumluca’da her yer sera iken bölgenin aldığı yağış, Elmalı’nın aldığı yağışın 2-3 katı” dedi.

Çayboğazı Barajı’nın yakınlarında toprağa karışan bazı kaynaklar olduğunu, bu kaynakların toparlanması ve baraja aktarılması halinde baraj içinde ciddi bir su kaynağının sağlanmış olacağını kaydeden Mehmet Çetin şöyle devam etti:

“Bunun yanında Kaş Kınık yakınlarında Esen Çayı mevcut. Ne yazık ki bu çayın suyu denize akıp karışmakta. Eğer bu su yapılacak çalışma ile Çayboğazı Barajı’na akıtılırsa, yaşanan kuraklık büyük ölçüde ortadan kalkar. Kınık’la Elmalı arasına suyu taşıyacak 40-45 kilometrelik bir hattın yapılması mümkün. Pompaya falanda gerek yok, bir eğim sözkonusu. Bu konuda süratle bir etüt çalışması yapılması gerekiyor. Ben bu önerilerimi bizzat DSİ Bölge Müdürü’ne de ilettim.” (Kaynak: Toros Gazetesi)