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Elmalılı araç sahiplerine hayırlı olsun !

Korkuteli TUV Araç Muayene İstasyonu hizmete girdi.

16 Kasim 2016 10:17
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Korkuteli TUV’un hizmete girmesiyle beraber Elmalılı araç sürücüleri, araçlarının fenni muayenelerini yaptırmak için TUV araç  muayene istasyonlarının bulunduğu Antalya, Sütleğen, Kumluca ya da Bucak’a gibi Elmalı’ya oldukça uzak merkezlere gitmek zorunda kalmayacaklar.  25 binden fazla tescilli aracın bulunduğu Elmalı’da, Korkuteli’ye kurulan araç muayene istasyonu sayesinde daha az mesafeyi gideceklerini ve daha kısa bir süreyi bu işe ayıracaklarını kaydeden Elmalılı araç sürücüleri, “TUV’un Korkuteli’ye kurulması biz Elmalılı araç sürücüleri için bir şans oldu. Elmalı’ya kurulmasını isterdik, yine de ilçemize daha yakın bir noktaya kurulmasından memnunuz” dediler. (Kaynak: Toros Gazetesi))





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