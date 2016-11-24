24 Kasım 2016 Elmalı’da hep hatırlanacak

24 Kasım’da kutlanacak Öğretmenler Günü öncesinde, Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yakaçiftlik Mahallesi’ne 1-2 kilometre uzak bir noktaya yol üzerine 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü Ormanı’nın ilk fidanları dikildi.

Elmalı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Hazar, ilk etapta 145 fidanın öğretmenler ve öğrenciler tarafından, hazırlanan çukurlara dikileceğini kaydetti. Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Celil Çoban ise, 24 Kasım 2016 Öğretmenler Günü’nün hep hatırlanması için bu adla ağaç dikildiğini kaydederek, dikilen ağaçları da Yakaçiftlik’li öğencilere emanet etti. (Toros Gazetesi)