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Elmalılılar kan bağışına karşı son derece duyarlı

Ayın belirli günlerinde Kızılay Kan Merkezi tarafından Elmalı’da düzenlenen kan bağışı kampanyasına Elmalılılar büyük ilgi gösteriyorlar.

22 Kasim 2016 08:10
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 Elmalı’ya gelen ve Müze karşısında PTT önündeki meydana park edilen kan bağışı aracında kan bağışları kabul ediliyor. Elmalıların her zaman kan bağışı kampanyasını desteklediklerini kaydeden ilgililer, “Kan bağışçısı vatandaşlarımıza bu nedenle teşekkür ederiz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, ilçeye geldiğimizi belirli aralıklarla belediye hoparlörlerinden yapılan anonslardan öğrenebilirler” dediler.
Kan bağışçılarından biri olan Uğur Türkmen ise düzenli kan vermeyi bir alışkanlık haline getirdiğini kaydederken, “Kan veriyorum sağlığımı kazanıyorum. Kan veriyorum, başkalarının acil kan ihtiyaçlarını karşılıyorum. Çok mutluyum. Elmalılıları kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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