Diş Sağlığı Merkezi’nin aylardır boş duran binası nihayet değerlendirildi

Elmalı Toplum Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başladı. Daha önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu, merkezin yeni yapılan Devlet Hastanesi’ne taşınmasıyla beraber uzun bir süre boş kalan bina, Toplum Sağlığı Merkezi’ne evsahipliği yaparken, yeni bina bir şekilde de korunmuş oldu.