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Diş Sağlığı Merkezi’nin aylardır boş duran binası nihayet değerlendirildi

Elmalı Toplum Sağlığı Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başladı. Daha önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bulunduğu, merkezin yeni yapılan Devlet Hastanesi’ne taşınmasıyla beraber uzun bir süre boş kalan bina, Toplum Sağlığı Merkezi’ne evsahipliği yaparken, yeni bina bir şekilde de korunmuş oldu.

22 Kasim 2016 08:16
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Toplum Sağlığı Merkezi eski askerlik şubesi olarak bilinen binada hizmet veriyordu. Binanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından yer arayışı içine girilirken, uzun süredir boş olan bir daha önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından kullanılan binanın Toplum Sağlığı Merkezi hizmet binası olarak değerlendirilmesi düşünülüyordu. Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan binanın aktif olarak sağlık için kullanılması ısrarı nihayet sona erdi ve hayırsever Toplum Sağlığı Merkezi’nin bu binaya taşınmasını kabul etti.
Kısa süre içerisinde taşınma işlemi sonuçlandırılırken, Terminal Caddesi üzerinde bulunan ve uzun zamandır boş kalan binanın bu tahsis ve taşınma işlemiyle birlikte yıkılıp-kullanılamayacak hale gelmesinden de kurtarıldığı vatandaşlar tarafından kaydedildi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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