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Elmalı Belediyesi, sağlığa desteklerini sürdürüyor

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, belediye olarak Elmalı’nın sağlık sorununun çözümlenmesine her zaman gerekli desteği yapıp, katkıyı koyacaklarını söyledi.

24 Kasim 2016 07:39
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Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, belediye olarak Elmalı’nın sağlık sorununun çözümlenmesine her zaman gerekli desteği yapıp, katkıyı koyacaklarını söyledi. 

Sağlık konusuna ayrı bir önem verdiğini kaydeden ve Elmalı Devlet Hastanesi’nin modern ve çağdaş bir binaya sahip olmasında yoğun bir mücadele verdiğini harlatan Başkan Öztekin, “Elbette bina yapmakla iş bitmiyor. Uzman doktorların hastanede görev yapması gerekir. Bu konuda da önemli aşamalar katettik. Sadece uzman doktorla da iş bitmiyor. Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılacak cihazların da olması çok önemli İşte bu aşamada  son teknoloji "Eko-Kardiyografi" cihazı satın alarak hastanemize teslim ettik.  Daha önce de yine en son teknoloji "Göz Üniti"sini hastanemize kazandırdık. 2016 yılında Elmalı Devlet Hastanesi’ne 400 bin liralık bir destek sağladık. Belediyemiz imkanlarıyla alınan cihazların Elmalılılara hayırlı olmasını diliyorum. 2017 yılında da yine belediyemiz imkanlarıyla hastanemize gerekli cihazları kazandırmaya devam edeceğiz.”
Elmalı Belediyesi olarak “evde sağlık hizmeti” adı altında özellikle yaşlılara sağlık hizmetlerini evlerine kadar gidip sunduklarını da kaydeden Başkan Öztekin, “ilaçlarına varıncaya kadar herşeyi karşılıyoruz” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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