Elmalı Belediyesi, sağlığa desteklerini sürdürüyor

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, belediye olarak Elmalı’nın sağlık sorununun çözümlenmesine her zaman gerekli desteği yapıp, katkıyı koyacaklarını söyledi.