Elmalı’da öğretmenler yemekte buluştu

Öğretmenler Günü törenleri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlarken, öğretmenler daha sonra düzenlenen yemekte biraraya geldiler. Kaymakam Gürbüz Saltaş ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Celil Çoban ile Şube Müdürü Mehmet Çatalkaya’nın da katıldığı yemek samimi ve sohbet havasında geçti. Kaymakam Saltaş, “Öğretmenlerimize saygı duymak zorundayız. Çünkü, onlar geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirenlerdir. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)