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Elmalı’nın Canları, Yarın ki Sempozyum’da Anılacak

Elmalının Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu 26 Kasım 2016 cumartesi günü Elmalı da gerçekleşecek.

25 Kasim 2016 08:42
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Elmalının Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu  26 Kasım 2016 cumartesi günü Elmalı da gerçekleşecek. “Hakk’a Teslîmiyet ve Biat” konulu konferansta Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu, Yazar Leyla İpekçi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu Prof. Dr. Rıfat Okudan, Prof. Dr. Ahmet Ögke gibi isimler Antalyalılar ile buluşacak.


Her yıl binlerce kişinin salonları doldurduğu Elmalının Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu   dokuzuncu kez düzenleniyor. Akdeniz Kültür Eğitim ve İletişim Kulübü, Sinân-ı Ümmî Kültür ve Sanat Derneği ve Elmalı Belediyesi tarafından organize edilen sempozyum 26 Kasım Cumartesi günü Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. 

Bu sene ki ana başlığı “Hakk’a Teslîmiyet ve Biat” olan sempozyumda Ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu, Yazar Leyla İpekçi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Prof. Dr. Abdullah ÇavuşoğluProf. Dr. Rıfat Okudan, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin, Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin sunum yapacak.

Yunus Emre, Vahab Ümmi, Sinan Ümmi ve Eroğlu Nuri gibi ünlü mutasavvıfların fikirlerinin ele alınacağı sempozyumda ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu, Niyazi-i Mısri Film Projesini anlatacak.

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