Elmalı’nın Canlarını, sempozyumda konuştuk

Sempozyum Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Ahmet Ögke yaparken, Belediye Başkanı Ümit Öztekin konuşmasında, 2014 yılından bu yana düzenli olarak bu sempozyuma gereken desteği ve önemi verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydederek, “Malum olaydan dolayı sempozyum bugüne kadar yapılamadı. Yapılsın mı ? - yapılmasın mı ? tartışmaları arasında dedik ki o tür olaylara karşı verilecek en güzel cevaplardan biri de artık geleneksel olan bu sempozyumun yapılmasıdır diyerek çalışmaları başlattık ve Mustafa Tatcı hocamın yardımıyla gerçekleştirdik” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş ise sempozyuma her geçen gün daha da artan ilginin kendilerini de sevindirdiğini kaydederek, “Bu da göstermektedir ki bu şehrin manevi kurucuları halen aramızdalar ve bizde bunları hissediyoruz” dedi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise, iyiliği, güzelliği ve sevgiyi büyütmek için birarada olduklarını kaydetti. Uslu, Cumhurbaşkanının da başbakanında bir gün Elmalı’ya geleceğini kaydederek, “ Bu işi biz değil, Sinan-ı Ümmi, Vahab- Ümmi ve diğerleri yapacaktır. Ben buna inanıyorum” diye konuştu.

YÖK Yürütme Kurulu eski üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu’nun başkanlığını yaptığı ilk oturumda Bu bölümde Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı bölümünden Yrd. Doç. Dr. Yasin Pişgin “Kur’an ve Sünnette Hakka Teslimiyet ve Biat”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı “Dervişin Mürşidine Hürmedi Şahane Gerek”, yazar Leyla İpekçi “ Bugün Bize Abdülvehhablı Derler” konularında konuştu.

YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu’nun başkanlığını yaptığı ikinci oturumda ise Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Ögke, “Vahab-ı Ümmi’de Hakk’a Teslimiyet ve Biat”, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin, “Eroğlu Nuri’de Hakk’a Teslimiyet ve Biat”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Okudan ise “Sinan-ı Ümmi’de Hakk’a Teslimiyet ve Biat” konularında konuştu..

Sempozyumda Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı moderatörlüğünde yapımcı yönetmen Semih Kaplanoğlu ile “Niyazi-i Mısri” konulu film projesi konusunda bir söyleşi de gerçekleştirildi. (Kaynak: Toros Gazetesi)