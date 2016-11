İşte Elmalı'nın EN'leri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başarılı gerçek ve tüzel kişi üyelerini teşvik etmek için düzenlediği "Geleneksel Ödül Töreni" ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda görkemli bir törenle yapıldı. Törende; 2015 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi, 2015 Yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler, Seyahat Acentaları, Konaklama Tesisleri, İhracat Döviz Geliri, En fazla Yaş Sebze ve Meyve Mamulleri, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı, Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları, Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları ile En Fazla İstihdam Sağlayan İlk 3 Firma ödüllendirildi. Yine aynı gecede Elmalı Temsilciliğinde 355 bin 461 liralık gelir vergisi ile Zühtü Koloğlu Tarım Ticaret- Zühtü Koloğlu, 732 bin 682 liralık kurumsal vergisi ile Sarıoğlu Otomotiv, Petrol ve Yakacak Maddeleri, Tarım Ürünleri, soğukhava Tesisi inşaat taahhüt, sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de Antalya’nın “En”leri arasına girdi.

ATSO Ödülleri 29 yaşında