ANKET
İşte Elmalı'nın EN'leri
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başarılı gerçek ve tüzel kişi üyelerini teşvik etmek için düzenlediği "Geleneksel Ödül Töreni" ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda görkemli bir törenle yapıldı. Törende; 2015 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi, 2015 Yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler, Seyahat Acentaları, Konaklama Tesisleri, İhracat Döviz Geliri, En fazla Yaş Sebze ve Meyve Mamulleri, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı, Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları, Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları ile En Fazla İstihdam Sağlayan İlk 3 Firma ödüllendirildi. Yine aynı gecede Elmalı Temsilciliğinde 355 bin 461 liralık gelir vergisi ile Zühtü Koloğlu Tarım Ticaret- Zühtü Koloğlu, 732 bin 682 liralık kurumsal vergisi ile Sarıoğlu Otomotiv, Petrol ve Yakacak Maddeleri, Tarım Ürünleri, soğukhava Tesisi inşaat taahhüt, sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de Antalya’nın “En”leri arasına girdi.
ATSO Ödülleri 29 yaşında
ATSO Geleneksel Ödül Törenleri'nin 29 yıldır aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Davut Çetin, "Bu ödül töreni 29 yıldan bu yana kesintisiz yapılmaktadır. Bu törende, bizler ve Devletimiz vergi, ihracat, istihdam şampiyonlarına teşekkür ederiz. Bunun için devletimizin bütün zirvesine davette bulunuruz. Bu yıl Antalyalı işadamlarının en zor yılı olmuştur. Bu nedenle bugün herkesi yanımızda görmeyi arzu ederdik" dedi.
Konuşmasının başında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ı rahmetle anan ATSO Başkanı Davut Çetin, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Davut Çetin, "Suriye saldırısında şehitlerimiz, Adana patlamasında kayıplarımız oldu. Maalesef bitmeyen bir acı yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
2016 yılı bizim için ibret yılı oldu
2016 yılının bir an önce gitmesini ve daha huzurlu bir yeni yılın gelmesini temenni eden ATSO Başkanı Davut Çetin şöyle konuştu:
"2016 yılı bizim için ibret yılı oldu. Şahsen ben, bu yıl, kendim için sağlığın, ailenin, dostluğun değerini daha iyi anladım. Antalya için turistin değerini, Antalya için Rusya'nın değerini daha iyi gördük. Türkiye için ise demokrasinin değerini, büyük Türk milletinin asaletini çok daha iyi anladık. Atatürk'ün değerini ise her zaman, her gün daha iyi anlıyoruz.
Bildiğiniz gibi, bu yıl tarihimizde ilk defa, Odamız doğrudan hedef olarak alındı. Tam bir ay önce burada büyük bir olay yaşadık. Bazı arkadaşlarımız mucize eseri hayatta kaldılar. Sizlerin huzurunda, 25 Ekim'deki olayı yaşayan, buna rağmen fedakârca çalışmaya devam ederek Odamızın vakarını koruyan çalışma arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizler, en zor zamanda Antalya'ya karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Herkesin her zaman aynı sorum-luluğu göstermesi gerektiğine inanıyor ve diliyorum."
Antalya turizmi, tarımı, ticareti, sanayisi bir ekonomik afet yaşadı
2016 yılının Antalya ekonomisi için daha önce görülmemiş bir yıl olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hasar tespiti için özellikle ticaret sektöründe geniş bir anket çalışması yapıyoruz. Meclisimizde de geçen hafta küçük bir anket yaptık. Arkadaşlarımızın yarısının satışlardaki düşüş nedeniyle çalışan sayısını azalttığını gördük. Arkadaşlarımızın %20'si kredi kullanamadıklarını belirttiler. Fakat en önemli sorun ne kredi, ne faiz, ne enflasyon.... İki büyük sorun durgunluk ve alacak tahsilatı olarak çıktı.
Destek önlemi olarak arkadaşlarımızın iki talebi öne çıkmaktadır. Birincisi vergi indirimi, ikincisi alacak tahsilatını hızlandıracak düzenlemelerdir. Maalesef 2017 beklentileri de olumlu değil, bunun da en büyük nedeni ülkemiz gündeminde bitmeyen tartışmalardır. Antalya'nın sorunları karşısında, 64. ve 65. Hükümetlerimizin yoğun çaba göstermiş olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Tarımda ihracat destekleri, turizmde uçak desteği ve finansman kolaylıkları önemli destekler oldu.
Fakat buna rağmen Antalya turizmi, tarımı, ticareti, sanayisi bir ekonomik afet yaşadı.
. Bu yıl ilk kez vergi tahsilatımız azaldı, .kayıtlı çalışan sayımız %12 oranında düştü, . iki bin işyerimiz SGK kaydından çıktı, . karşılıksız çek oranımız %8'e ulaştı.
. Türkiye'nin turizm geliri 8 milyar dolar civarında azaldı, bunun en az 5 milyar doları Antalya'dır. .Sadece domates ihracatında 110 milyon dolar kaybettik. Bu yıl 10 ayda Antalya tarımında enflasyon oranı eksi %10'dur. .Ürünün bol olduğu Nisan ve Mayıs ayında ortalama fiyat düşüşü %40 oldu. Böylece tarım sektörümüzde gelir kaybımız 1.5 milyar liraya ulaştı.
Asıl mesele 2017
yılının kurtarılmasıdır
Antalya, 2016'da teröre, Rusya krizine, 15 Temmuz'a rağmen, EXPO'yu düzenledi, 6 milyon yabancı turiste ev sahipliği yaptı, 1 milyar dolar ihracat, 10 ayda 4 milyar 300 milyon lira vergi tahsilatı gerçekleştirdi. Geçen yıl 10 ayda Antalya'da 52 bin konut satılmıştı, bu yıl 49 bin konut satıldı. Bunların bir kısmı fiktif olabilir, fakat yapı ruhsatları da geçen yılın üzerindedir.
Bunlar da bardağın dolu tarafıdır, kesinlikle küçümseye-meyiz. Şimdi asıl mesele 2017 yılının kurtarılmasıdır. Turizm ve tarım desteklerinin zamanında açıklanmasını ve resmiyet kazanmasını bekliyoruz.
Bugün Turizm Bakanımız turizmde uçak desteklerinin gelecek yıl için de verileceği bilgisini verdi. Teşekkür ediyor ve başka bir gündeme takılmadan yasalaşmasını umuyoruz.
2017 yılında turizmde Rusya pazarı önemli ölçüde geri dönecektir. Fakat Avrupa pazarı alarm vermektedir. Maalesef dün Avrupa Birliği parlamentosunun oylaması da Avrupa kamuoyundaki algıyı göstermektedir.
Biz Avrupa Birliği aşığı değiliz, ama ihracatımızın yarısı Avrupa'ya yapılmaktadır.
Türkiye turizminin yarıdan fazlası, normal zamanda Antalya turizminin %70'i Avrupa pazarıdır.
Bu nedenle Avrupa kamuoyuna kendimizi daha iyi anlatmayı başarmak zorundayız.
Antalya olarak tanıtım konusunda hepimiz bir şeyler yaptık. Bu yıl da Antalya olarak yeni bir tanıtım hamlesi için çalışıyoruz. Fakat Avrupa'daki Türkiye imajı konusunda artık Hükümet düzeyinde farklı bir çalışma gereklidir.
Dünyada veya Avrupa'da Türkiye'ye karşı önyargılı, hasmane kesimler olabilir. Fakat bütün dünyanın bize düşman olması için bir neden yoktur.
Kendi içimizde bizim anlayamadığımız uygulamalar varken, yabancıların her şeyi anlamasını ve kabul etmesini bekleyemeyiz. Türkiye demokrasi ve hukuk alanında eleştirilen bir ülke olmamalıdır.
Demokrasiyi Avrupa Birliği için değil, kendimiz için istiyoruz. Özgürlük ve adalet ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelidir. Herkes düşüncesini özgürce söylemeli, farklı düşün-celerden ortak akıl çıkmalıdır. Siya-setin varlık nedeni ve demok-rasinin erdemi adaletle halkın vicdanının rahatlaması ve huzur olmasıdır."
Bilgisizlik bir ülkenin en büyük düşmanıdır, eğitim ve öğ-retimde kalite konusu Türkiye'nin geleceğini belirleyecektir. Bence, 2023 için en önemli hedefler, eğitim kalitesini yükseltmek ve genç işsizliğini azaltmak olmalıdır. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek isterim: FETÖ yapılanma-sında Devletin en önemli kurum-larının, birçok belediyenin duru-munu gördük. Kamu kurumlarına kıyasla Odalar ve Borsalar çok az fire verdiler.
Demek ki, işadamları camiası özgür iradesi ile bağımsız, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmaktadır. 15 Temmuz'da bunu Başkanımızla birlikte bir kez daha kanıtladık.
Bu nedenle vergi veren, ihracat yapan, istihdam sağlayan işadamlarını temsil eden kurumların Devlet protokolündeki yeri daha yukarıda olmalıdır. Çünkü bu konu hem demokrasi hem de ekonomik gelişme için gereklidir" diye konuştu.
Antalya'nın yapısal sorunlarına neşter vurmanın zamanı geldi
Konuşmasında Antalya'nın yapısal sorunlarına dikkat çeken Başkan Davut Çetin şunları kaydetti;
"Antalya'nın yapısal sorunlarına da artık bir neşter vurmanın zamanı çoktan gelip geçmiştir. İlimizin en büyük sorunu az sayıda ürüne ve pazara bağımlı olması ve arz fazlası yaratmasıdır. Yatak arzımız, konut arzımız, domates gibi ürünlerde arzımız fazladır. Buna rağmen Antalya'da halen yeni arsa üretelim, yeni konut yapalım, yeni üniversiteler kuralım, nüfus artsın ki, ticaret olsun mantığı devam etmektedir. Çağ değişti, bizim anlayışımız değişmedi. 2014'te 11 milyon turist geldiğinde de esnafımız turistin azlığından şikayet ediyordu. Demek ki, sayı değil, nitelik önemlidir.
Antalya benim gibi çok kilo aldı, Antalya'yı bir rejime sokalım ve daha sağlıklı ve güçlü, daha yakışıklı veya güzel bir kent yapalım. Antalya'ya da bize de bu yakışır.
Antalya olarak daha fazla bir araya gelmeliyiz, siyaset bizim beraberliğimizi engellememelidir. Antalya'da ortaklık kültürünü gerekiyor.
Birçok üyemiz tek başına rekabet edemiyor, ama ortaklık kurmayı da istemiyor. Oysa ticaretimiz ortaklıkla güçlenmelidir. Sanayide ortak ar-ge merkezleri kurmalıyız. Tarım sektörümüzde üretici birliklerimiz güçlenmelidir.
Ortak bir şey yapmak için Devletin yasa çıkarıp bizi zorlama-sını beklemeyelim. Dünyada artık toplumlar internet üzerinden organize olup büyük projeler gerçekleştiriyorlar. Biz de yapabilmeliyiz.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yıl, E-Oda ve Etik Kurul gibi iki yeniliğe imza attık. Gelecek yıl, inovasyon ve sosyal girişimcilik konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağız.
Elbette, en büyük gayretimiz, turizme ve ticarete destek olacaktır. Önümüzdeki yıl BAKA destekli Antalya Tanıtım projesine ve Alışveriş Festivaline yine önemli destek vereceğiz. Üyelerimizin yurtdışına açılmasına desteğimiz de artacaktır.
Umarım ki, 2017 yılında Antalya ekonomisi yaralarını saracak ve eski gücüne kavuşacaktır. Ben en kötü zamanı geride bıraktığımıza inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu koşullarda ayakta kaldıysak, bundan sonra çok daha iyisini başarabiliriz. Vergi, ihracat, istihdam ödülleri alan değerli üyelerimiz bize bu ümidi, bu güveni vermektedir.
Eskiden "ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz" diye bir söz söylenirdi. Oysa dünyada Antalya gibi diyar yoktur veya çok azdır. Bu güveni kaybetmeden yenilikle, kaliteyle, markalaşmayla yükseleceğiz.
Bu inançla hepinize sağlık, huzur, bereket dolu bir 2017 yılı diliyorum.
Ödül alan bütün üyelerimizi bir kez daha bütün kalbimle kutluyorum. genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Ankara'dan bizim için gelen Değerli Başkanım ve ilçe yöneticilerimiz başta olmak üzere, hepinize teşekkür ediyorum."
Ödüller sahiplerini buldu
Törende daha sonra 2015 Yılı Gelir Ve Kurumlar Vergisi, 2015 Yılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler, Seyahat Acentaları, Konaklama Tesisleri, En fazla Yaş Sebze ve Meyve Mamulleri, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatı, Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları, Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları ile En Fazla İstihdam Sağlayan İlk 3 Firma temsilcilerine ödülleri takdim edildi.
ÖDÜL ALAN ÜYELERİMİZ
2015 YILI GELİR VERGİSİ / TİCARİ KAZANÇ MATRAH (TL)
1 YILMAZ TURGAN 4.999.510,08 TL
2 MEHMET DİKMEN - DİKMENOĞLU TİCARET 2.408.344,38 TL
3 İZZET MÜNİR UZUN 2.146.594,17 TL
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH (TL)
1 FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 290.305.539,27 TL
2 GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. 255.780.797,06 TL
3 PGS OTELCİLİK TURİZM TİCARET A.Ş. 79.252.033,11 TL
TEMSİLCİLİKLER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BİRİNCİLERİ MATRAH (TL)
1 AKSEKİ TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: MEHMET ÇETİNTAŞ - ÇETİNTAŞ TİCARETHANESİ 88.079,62 TL
2 AKSEKİ TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: ÖMER DURUK TESİSLERİ PET.ÜRN.OTO YEDEK PARÇA GIDA TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 830.632,26 TL
3 KEMER TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: MEHMET ZİYA ŞİMŞEK 262.530,96 TL
4 KEMER TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 10.577.166,46 TL
5 ELMALI TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: ZÜHTÜ KOLOĞLU - ZÜHTÜ KOLOĞLU TARIM TİCARET 355.461,31 TL
6 ELMALI TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: SARIOĞLU OTOMOTİV PET.VE YAKACAK MAD.TAR.ÜRÜN.SOĞUK HAVA TES.İNŞ.TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 732.682,28 TL
7 GAZİPAŞA TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: MUSTAFA UYSAL 1.182.205,97 TL
8 GAZİPAŞA TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: CEMAL ŞENOL GIDA VE TEMİZLİK MALZ. İNŞ. PET.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 921.716,13 TL
9 KORKUTELİ TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: YAŞAR SANCAKTAR 291.678,87 TL
10 KORKUTELİ TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: NUR GIDA İNŞAAT TURİZM UNLU MAMÜLLER VE SU ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1.793.297,11 TL
11 SERİK TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: HASİBE KUMBUL 437.747,71 TL
12 SERİK TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: NUNHEMS TOHUMCULUK A.Ş. 14.568.424,06 TL
2015 YILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER
SEYAHAT ACENTALARI MATRAH ($)
1 MP TURKEY TURİZM A.Ş.- ANTALYA ŞUBESİ 298.246.674,69 $
2 TANTUR TURİZM SEYAHAT A.Ş.-ANTALYA ŞUBESİ 173.027.617,74 $ 3 KİLİT GLOBAL TURİZM SEYAHAT SAN.VE TİC.A.Ş. 98.709.760,15 $
KONAKLAMA TESİSLERİ MATRAH ($)
1 ÖZALTIN OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. -GLORIA GOLF RESORT ŞUBESİ 56.563.663,62 $
2 SERTAŞ TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş. -ROYAL WINGS HOTEL ŞUBESİ 18.918.093,30 $
3 GİTAŞ TURİZM TİCARET İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ A.Ş.-LARA ŞUBESİ 13.469.416,80 $
İHRACAT DÖVİZ GELİRİ MATRAH ($)
1 ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş. 98.749.375,78 $ 2 AGT DIŞ TİCARET A.Ş. 51.593.199,018 $
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