Elmalı’nın bir değeri daha Elmalı’dan ayrıldı

Elmalı Sinan-ı Ümmi Musiki Topluluğu’nun kurucusu ve solisti olan Mehmet Koşuk’un Elmalı’dan ayrılacak olması üzüntü ile karşılanırken, Koşuk sosyal medyadan “Kıymetli Dostlarım,

Sizlerin gönülden duaları, güzel dilek ve temennileri için kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Ben 1969 Mayısından beri bu bereketli ve özel beldenin sakini ve sevdalısıyım. Kızlarımın tahsili sebebiyle ve de büyüklerimin müsaadesiyle vazifeme Antalyada devam etmem gerekti. Fakat şu unutulmamalı ki; ben her zaman Elmalılıyım, Elmalıdayım ve hep öyle olacak inşaallah. Görevime başladım ama bu satırları Elmalıdan yazıyorum. Pergelin hiç oynamayan sabit ayağı hep Şehr-i Elmalıda çakılı duracak. Yakınlarım ve can dostlarım bunu zaten biliyor, çok hem de çok merak edenler var diye bu açıklamayı yapıyorum...Mesela; Mevla'nın izniyle ve inayetiyle pazar günleri inşaallah hep gelip gideceğim...” Açıklamasını yaptı.(Kaynak: Toros Gazetesi)