Akdeniz Üniversitesi'nden ELMALI MYO Müdürü Halil Demir'le ilgili açıklama

Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir hakkında, Fakülte Sekreteri’nin iddia ettiği şekilde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı soruşturmacılarca tespit edilmiştir" denildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Elmalı Meslek Yüksek OkuluMüdürüHalil Demir ile ilgili yapılan açıklamada, " Tarafların iddiaları neticesinde yönetim tarafından her iki taraf için de idari soruşturma yürütülmüş, Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir hakkında, Fakülte Sekreteri’nin iddia ettiği şekilde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı soruşturmacılarca tespit edilmiştir." deildi.

Yapılan açıklama şöyle:

""Üniversitemize bağlı Elmalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir ve Yüksekokul Sekreteri Ülker Ünal arasında yaşandığı iddia edilen konularla ilgili yayınlanan maksatlı haberlerle ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirilip, yönlendirilmemesi için bahse konu olan haberlere cevap verme gereği doğmuştur. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü olarak açıklamamız aşağıdadır.

Gerek akademik gerekse idari çalışanları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, tüm çalışanlarına eşit mesafede yaklaşan Rektörlük yönetimimiz yüksekokul müdürü ile yüksekokul sekreteri arasında yaşandığı iddia edilen konulara da aynı anlayışla yaklaşmıştır. Bu bağlamda her iki tarafın iddiaları da rektörlüğümüze yansıyan ilk gün itibari ile titizlikle ele alınmıştır. Tarafların iddiaları neticesinde yönetim tarafından her iki taraf için de idari soruşturma yürütülmüş, Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir hakkında, Fakülte Sekreteri’nin iddia ettiği şekilde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı soruşturmacılarca tespit edilmiştir.

Diğer yandan, Yüksekokul Sekreteri Ülker Ünal hakkındaki şikayetlerle ilgili son birkaç yıldır 5 ayrı idari soruşturma yürütülmüş; soruşturmalar neticesinde Ülker Ünal’ın mesai saatlerine ve çalışma disiplinine uymayan davranışlarından dolayı; 2 uyarı, bir kınama cezası almış ve bir de kademe terfi cezası teklif edilmiştir.

Rektörlük olarak yapılan incelemelerde yüksekokul sekreterinin mobbing olarak nitelendirdiği ve yaşandığını iddia ettiği konular yüksekokul sekreterinin görev yeri olan Elmalı MYO’da kalmak istemeyerek, merkez kampüste görevlendirilmek istemesinin ve bu talebinin uygun bulunmaması kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır.

Merkez kampüse kadrosunun alınma talebi karşılanmayan Ülker Ünal, bu konudan sorumlu tuttuğu Yüksekokul Müdürü hakkında iftira niteliği taşıyan iddialarını basına sunarak, Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir’i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Haberlerde yaşandığı iddia edilen ve kamuoyuna sunulan iddialarla ilgili tarafların karşılıklı idari ve adli yargı süreçleri devam etmekte olup, Rektörlüğümüz de konuyu yakından takip etmektedir.

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.