Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Akdeniz Üniversitesi'nden ELMALI MYO Müdürü Halil Demir'le ilgili açıklama

Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir hakkında, Fakülte Sekreteri’nin iddia ettiği şekilde herhangi bir suç unsuru bulunmadığı soruşturmacılarca tespit edilmiştir" denildi

29 Kasim 2016 12:09
Yorum Sayısı :0  

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Elmalı Meslek Yüksek OkuluMüdürüHalil Demir ile ilgili yapılan açıklamada, "Tarafların iddiaları neticesinde yönetim tarafından her iki taraf için de idari soruşturma yürütülmüş, Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir hakkında, Fakülte Sekreteri’nin iddia ettiği şekilde  herhangi bir suç unsuru bulunmadığı soruşturmacılarca tespit edilmiştir." deildi.

Yapılan açıklama şöyle:

""Üniversitemize bağlı Elmalı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir ve Yüksekokul Sekreteri Ülker Ünal arasında yaşandığı iddia edilen konularla ilgili yayınlanan maksatlı haberlerle ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirilip, yönlendirilmemesi için bahse konu olan haberlere cevap verme gereği doğmuştur. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü olarak açıklamamız aşağıdadır.

 

Gerek akademik  gerekse idari çalışanları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, tüm çalışanlarına eşit mesafede yaklaşan Rektörlük yönetimimiz yüksekokul müdürü ile yüksekokul sekreteri arasında yaşandığı iddia edilen konulara da aynı anlayışla yaklaşmıştır. Bu bağlamda her iki tarafın iddiaları da rektörlüğümüze yansıyan ilk gün itibari ile titizlikle ele alınmıştır. Tarafların iddiaları neticesinde yönetim tarafından her iki taraf için de idari soruşturma yürütülmüş, Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir hakkında, Fakülte Sekreteri’nin iddia ettiği şekilde  herhangi bir suç unsuru bulunmadığı soruşturmacılarca tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan, Yüksekokul Sekreteri Ülker Ünal hakkındaki şikayetlerle ilgili son birkaç yıldır 5 ayrı idari soruşturma yürütülmüş; soruşturmalar neticesinde Ülker Ünal’ın mesai saatlerine ve çalışma disiplinine uymayan davranışlarından dolayı; 2 uyarı, bir kınama cezası almış ve bir de kademe terfi cezası teklif edilmiştir.

 

Rektörlük olarak yapılan incelemelerde yüksekokul sekreterinin mobbing olarak nitelendirdiği ve yaşandığını iddia ettiği konular yüksekokul sekreterinin görev yeri olan Elmalı MYO’da kalmak istemeyerek, merkez kampüste görevlendirilmek istemesinin ve bu talebinin uygun bulunmaması kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Merkez kampüse kadrosunun alınma talebi karşılanmayan Ülker Ünal, bu konudan sorumlu tuttuğu Yüksekokul Müdürü hakkında iftira niteliği taşıyan iddialarını basına sunarak, Yüksekokul Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir’i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Haberlerde yaşandığı iddia edilen ve kamuoyuna sunulan iddialarla ilgili tarafların karşılıklı idari ve adli yargı süreçleri devam etmekte olup, Rektörlüğümüz de konuyu yakından takip etmektedir.

 

Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü"

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Akdeniz Üniversitesi'nden ELMALI MYO Müdürü Halil Demir'le ilgili açıklama
Elmalı’nın bir değeri daha Elmalı’dan ayrıldı
İşte Elmalı'nın EN'leri
Elmalı’nın Canlarını, sempozyumda konuştuk
Elmalı’nın Canları, Yarın ki Sempozyum’da Anılacak
Elmalı’da öğretmenler yemekte buluştu
Elmalı Belediyesi, sağlığa desteklerini sürdürüyor
Diş Sağlığı Merkezi’nin aylardır boş duran binası nihayet değerlendirildi
Elmalılılar kan bağışına karşı son derece duyarlı
24 Kasım 2016 Elmalı’da hep hatırlanacak



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.