Atay Uslu, Sufi yolu gönül yoludur, Finike’den başlayıp Elmalı ve Korkuteli’ye kadar uzanan bir yoldur

Elmalı’da gerçekleştirilen "Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu'nun da bir konuşma yapan Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Sufi yolu gönül yoludur, Finike’den başlayıp Elmalı ve Korkuteli’ye kadar uzanan bir yoldur” dedi.

“Bölgemizde Antalya'nın manevi mimarları yetişmiş. Kültür çekirdeklerini bu topraklara serpmişler. Toprakları ve coğrafyaları kültürel zenginlikler vatan kılıyor. Vahabi Ümmiler, Sinan'ı Ümmîler, Eroğlu Nuriler, Abdal Musalar bu topraklara irfanı, sevgiyi, merhameti ekmişler. Bu sevgi iklimi sayesinde Anadolu insanı düşman askerlerini bile "Zulümüm zalimliğinden daha ileri merhamet" hayreti içinde bırakmıştır” diyen Atay Uslu sempozyumda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu tohumlar sayesinde Anadolu insanı 3 milyon Suriyeliye gönlünü, sofrasını açtı. Bu çekirdekten nasibini alamamış Avrupa şimdi yeniden duvarlar örüyor, 300-500 sığınmacı toplumda infial uyandırıyor. Sevgi, irfan, merhamet gibi kültürel ürünlerden mahrum medeniyetleri duvarlar koruyamaz, koruyamıyor. "

Antalya’mızın kültürel derinliğini Türkiye ve Dünya’ya anlatmak ve anlamak amacı ile Sufi Yolu projesini başlattık. Sufi yolu gönül yoludur, Finike’den başlayıp Elmalı ve Korkuteli’ye kadar uzanan bir yol. Sufi Yolu Projesi ile bu yol üzerinde bulunan değerleri canlandırmak ve onlardan bize gelen eserlerini yaşatmak ve yarınlarımıza aktarmak istiyorum. Proje’nin Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da maddi ve manevi desteklendiğini ifade eden Uslu, “Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu ile proje aslında 9 yıl önce başladı. Bu sevgi ve aşk iklimi ile kaplı yürüyüşe destek veren, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.” (Kaynak: Toros Gazetesi)

