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Beypazarı'nda uygulanmış, Elmalı'da neden uygulanmasın ?

Elmalı’da Selahattin Tekeli Caddesi’nin geliş/gidişini ayırmak için halen ortaya dubalar konulması tartışıla dursun, Ankara’nın turistik ilçesi Beypazarı’nda bu uygulamanın uzun zamandan bu yana başarı ile uygulandığı kaydedildi.

05 Aralik 2016 21:21
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Elmalı’da Selahattin Tekeli Caddesi’nin geliş/gidişini ayırmak için halen ortaya dubalar konulması tartışıla dursun, Ankara’nın turistik ilçesi Beypazarı’nda bu uygulamanın uzun zamandan bu yana başarı ile uygulandığı kaydedildi. Beypazarı’nda cadde çiçek saksıları ile  geliş/gidiş olarak ayrılırken, kural tanımaz sürücüler yine de boş olan iki saksı arasında burada da araçlarını park etmekten çekinmiyorlar. Pilot bölge olarak Tekelioğlu Caddesi’nin dubalarla ikiye ayrılması araç sürücüleri ve cadde üzerindeki birçok işyeri sahibi tarafından da destekleniyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)





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