Elmalı Yaşlı Bakım Evi’nde sona doğru

Elmalı Belediyesi tarafından yaptırılan yaşlıevi inşaatında sona gelindi. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlıevi, Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

Tarihi Elmalı Güreşleri’nden elde edilen gelirle inşaatına başlanan 60 yaşlının kalacağı huzurevi inşaatının bugüne kadar tamamlanamamasının nedeninin sözkonusu yerin zemin katına yapılması düşünülen rehabilitasyon ve fizik merkezi olduğu, ancak son anda Bakanlığın bundan vazgeçmesi nedeniyle inşaatın da bitirilişin sarktığı kaydedilirken, yaşlı bakımevi’nde şu anda camların montajı hızla sürdürülüyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)