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ELMALI MYO ÖĞRENCİLERİ TARIM FUARINDA

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı öğrencileri Growtech 2016 Tarım Fuarı’nı ziyaret etti.

06 Aralik 2016 21:21
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Her yıl Antalya’da düzenlenen Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nı Seracılık öğrencileri, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmail Akgün rehberliğinde ziyaret ettiler ve değişik tarım firmaları ile iş görüşmeleri yaptılar.

  Yaptığı açıklamada, sektördeki gelişmeleri yakından gözlemlemek için fuar ziyaretlerinin önemli olduğunu belirten Akgün, “Fuar bu yıl öğrencilerimiz için daha da anlamlıydı. Tohumculuktan, fideciliğe, tarım makinalarından gübreciliğe kadar birçok yeniliği gören öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası içinde hazırlık yaptılar. Seracılık teknikeri olarak firma yetkilileri ile görüşmelerde bulundular. Öğrencilerimiz ve yüksekokulumuz için verimli bir fuar oldu.” diye konuştu.

  Fuar gezisi sonrasında öğrenciler bu tür gezilerin kendileri için çok faydalı olduğunu ve memnuniyetlerini dile getirdiler.

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