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Güreş sahasına arena modeli tesis

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mevcut güreş sahasının yerine boğa güreşlerinin yapıldığı arena şeklinde bir tesis yapılacağını kaydetti.

08 Aralik 2016 09:14
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Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, mevcut güreş sahasının yerine boğa güreşlerinin yapıldığı arena şeklinde bir tesis yapılacağını kaydetti. Futbol sahasının ise yandaki boş alana kaydırılacağını belirten Başkan Öztekin, “Sözkonusu arena görünümlü tesisin projesini Elmalı Belediyesi olarak biz yaptıracağız. Tesis için gerekli kaynağı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız sağlayacak. Bakanımızla yaptığımız görüşmede bakanlık kaynakları ile olmasa bile sözkonusu tesise Spor-Toto kaynaklarından gerekli paranın aktarılacağı müjdesi bize verildi” dedi.
Başkan Öztekin, tarihi yağlı pehlivan güreşlerinin Elmalı ile özdeşleştiğini, 3 gün süren güreşlere yurdun dört bir yanından ve yabancı ülkelerden de seyircilerin geldiğini kaydederek, “Bu fırsatı Elmalı adına değerlendirmek zorundayız” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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