Elmalı Belediyesi’ne proje konusunda teknik destek Konya Büyükşehir’den

Elmalı Belediyesi’nin gerçekleştireceği projeler için Konya Büyükşehir Belediyesi’nden teknik destek alınacak. Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Ümit Öztekin başkanlığındaki bir heyet Konya’ya gitti. Öztekin ve beraberindekiler, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Elmalılı Haluk Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Haluk Yılmaz, Koski Genel Müdürü Ercan Uslu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sanat Yapıları Şube Müdürü Züftü Güney ile birlikte Konya bedesten çarşısı, Mecidiye hanı restorasyonu, Kapu camii civarı çevre düzenlemesi ve restarosyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Toros Gazetesi’ne bir açıklama yapan Başkan Ümit Öztekin, “Konya’da daha çok teknik ekiple görüştük. Proje yapılması konusunda teknik destek talep ettik. Perşembe günü Elmalı Hanönü cadde ve sokak ile meydan düzenleme ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu konuda da yardım talep ettik” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)