ATSO Akademi’den Elmalı MYO’da “Hizmette Mükemmellik”

Öğretim Görevlisi Rukiye Kılıç tarafından koordine edilen eğitime öğrenci ve öğretim elamanları yoğun ilgi gösterdi. Mükemmel hizmet, iletişim, ekonomi ve kalkınma döngüsü, beden dili, müşteri odaklılık, niş pazarlama konularında önemli bilgiler aktaran Bireysel Gelişim Danışmanı Levent Şahin, yazmış olduğu “Kişiliğimi Kaybettim Hükümsüzdür”, “Algımı Kim Yönetiyor”, “Rengini Bil Dengini Bulursun” isimli kitaplarına konu olan olaylardan örnekler sundu.

Soru-cevap şeklinde devam eden konuşmasında Şahin, “Günümüzdeki iletişim kazaları ve anlaşmazlıkların kökeninde birbirini anlayamama ve aslında tanımama hadisesi yatmaktadır. Özellikle insan davranışlarının önceden kestirilemez ve öngörülemez olması iletişimin önündeki en büyük engel olarak karşımızda durmaktadır. Sorunların çözümü sizlerdedir. Eğer yaptığınız işte iletişimi iyi kullanabilirseniz, mükemmellikte önemli bir yol kat edersiniz.” dedi.

İki oturumda gerçekleştirilen eğitim programına katılan öğrencilere sertifika takdim edildi. (Kaynak Toros Gazetesi)