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Dikkat, domuz çıkabilir

Elmalı-Korkuteli karayolunun Gölova- Gökpınar arasında araç sürücülerinin gündüz saatlerinde bile çıkabilecek domuz ya da domuz sürülerine karşın dikkatli olması istendi

13 Aralik 2016 08:57
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Elmalı-Korkuteli karayolunun Gölova- Gökpınar arasında araç sürücülerinin gündüz saatlerinde bile çıkabilecek domuz ya da domuz sürülerine karşın dikkatli olması istendi. Sürücülerin dikkatini çekmek ve araçların hızlarını azaltmaları için uyarıcı levhaların konmasını isteyen bazı araç sürücüleri, “Sık olmasa da seyrek çıkabilen domuzlar kazalara neden olabilir” dediler.
Geçtiğimiz günlerde böyle bir olayla karşılaşan araç sürücüleri ve yolcular, “Aracımızın sürücüsü çabuk fark etti. Ancak karşı istikametten gelen araç sürücüsü geç farkedince az dakha bizim araca çapıyordu. (Haber ve fotoğraf: Emine Kavlak-Toros Gazetesi)

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