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Elmalı Ak’da “Başkaya” baharı

Ak Parti Elmalı İlçe Başkanlığı görevine atanan Mustafa Başkaya hızlı başladı. Geride bıraktığımız Pazartesi akşamı daha önceki yönetimlerde görev almış kişilerle biraraya gelen Başkaya, dün de Ak Partili hanımlarla biraraya gelerek yol haritasını çizmeye çalıştı.

14 Aralik 2016 08:40
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Osman Hüyük yönetiminin çoğunluğunun istifa etmesi üzerine, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanlığı görevine atanan ve yönetim oluşturma sürecine giren Mustafa Başkaya, geride bıraktığımız Pazartesi günü daha önce Ak Parti yönetiminde görev almış kişilerle biraraya geldi. Dün de Ak Partili kadınlarla biraraya gelen Başkaya bir yandan yeni yönetimini oluşturma, diğer yandan da yol haritasını çizmeye çalışıyor.


“Önemli olan yönetimde yer almak değil” diyen ve Ak Parti’ye ve bu davaya gönül verenlerin yönetimdeki bir kişi gibi çalışması gerektiğini kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Başkaya, toplantıya katılanların öneri ve düşüncelerini dinledi. 


Her zaman eleştiriye de açık olduklarını kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, öncelikle birlik ve beraberliği en üst noktalara çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, eleştiriye ve önerilere her zaman açık olacaklarını kaydetti.


Mustafa Başkaya’nın eski yönetimlerde bulunanlarla biraraya gelmedi, ‘Elmalı Ak’da Başkaya Baharı’  olarak yorumlandı. (Kaynak: Toros Gazetesi)
                             

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