Elmalı Ak’da “Başkaya” baharı

Osman Hüyük yönetiminin çoğunluğunun istifa etmesi üzerine, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanlığı görevine atanan ve yönetim oluşturma sürecine giren Mustafa Başkaya, geride bıraktığımız Pazartesi günü daha önce Ak Parti yönetiminde görev almış kişilerle biraraya geldi. Dün de Ak Partili kadınlarla biraraya gelen Başkaya bir yandan yeni yönetimini oluşturma, diğer yandan da yol haritasını çizmeye çalışıyor.



“Önemli olan yönetimde yer almak değil” diyen ve Ak Parti’ye ve bu davaya gönül verenlerin yönetimdeki bir kişi gibi çalışması gerektiğini kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Başkaya, toplantıya katılanların öneri ve düşüncelerini dinledi.



Her zaman eleştiriye de açık olduklarını kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, öncelikle birlik ve beraberliği en üst noktalara çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, eleştiriye ve önerilere her zaman açık olacaklarını kaydetti.