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CHP Meclis Üyesi Salih Arı’dan tek yön önerisi
Elmalı Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Salih Arı, Dsi önünden, İşlekel Eczanesi kadar caddenin tek yön olmasını önerdi. Önerisini değişik zamanlarda meclis toplantılarında dile getiren Salih Arı, “Bugün Antalya’da ve komşu birçok ilçede başarı ile uygulanan bu uygulamanın Elmalı’da uygulanmasıyla beraber, sadece trafik akışı bakımından bir rahatlık sağlanmayacak, aynı zamanda ticari açıdan da ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bunun yanında ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan araç parkı konusunda da uygulama kısmen çözüm olacak” dedi.
Elmalı’da ticaretin dar bir alana sıkışıp kaldığını, araç trafiğinin bazı caddelerde tek güzergah olarak düzenlenmesi halinde, düzenleme yapılan caddenin paralelindeki cadde ya da sokağın ilçe merkezine doğru gidiş ya da geliş olarak düzenleneceğini ve dolayısıyla bu cadde ve sokak üzerinde de ticari bir hareketliliğin başlayacağını kaydeden Salih Arı, “Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi’nin Elmalı’nın ana arterinde bir düzenlemesi sözkonusu. Bu düzenleme tam olarak şekillenmeden ben Dsi önüne bir döner kavşak yapılmasını, aynı şekilde İşlekel Eczanesinin önüne de bir döner kavşak yapılarak, aradaki bölümde trafiğin tek yön olarak sağlanmasını öneriyorum. İşlekel önünden itibaren belediyeye kadar cadde yine gidiş/geliş olarak çift yönlü kullanılabilir. Ama yapılacak döner kavşaktan araçlar ilçe merkezine gitmek için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bulunduğu sokağa ulaşıp, buradan otogar tarafına gidebilir. Bu uygulama hayata geçirilirse, Dsi önünden Müze’ye kadar olan bölümde 1-2 işyeri bulunuyor. Burayı da otopark olarak araç sahiplerine kullandırabilir, ilçemizde otopark sorununa kısmen bir çözüm getirmiş oluruz” dedi. * Toros Gazetesi
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