Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

CHP Meclis Üyesi Salih Arı’dan tek yön önerisi

Elmalı Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Salih Arı, Dsi önünden, İşlekel Eczanesi kadar caddenin tek yön olmasını önerdi. Önerisini değişik zamanlarda meclis toplantılarında dile getiren Salih Arı, “Bugün Antalya’da ve komşu birçok ilçede başarı ile uygulanan bu uygulamanın Elmalı’da uygulanmasıyla beraber, sadece trafik akışı bakımından bir rahatlık sağlanmayacak, aynı zamanda ticari açıdan da ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bunun yanında ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan araç parkı konusunda da uygulama kısmen çözüm olacak” dedi.

15 Aralik 2016 10:26
Yorum Sayısı :0  

Elmalı Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Salih Arı, Dsi önünden, İşlekel Eczanesi kadar  caddenin tek yön olmasını önerdi. Önerisini değişik zamanlarda meclis toplantılarında dile getiren Salih Arı, “Bugün Antalya’da ve komşu birçok ilçede başarı ile uygulanan bu uygulamanın Elmalı’da uygulanmasıyla beraber, sadece trafik akışı bakımından bir rahatlık sağlanmayacak, aynı zamanda ticari açıdan da ciddi bir hareketlilik sağlayacak.  Bunun yanında ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan araç parkı konusunda da uygulama kısmen çözüm olacak” dedi.


Elmalı’da ticaretin dar bir alana sıkışıp kaldığını, araç trafiğinin bazı caddelerde tek güzergah olarak düzenlenmesi halinde, düzenleme yapılan caddenin paralelindeki cadde ya da sokağın ilçe merkezine doğru gidiş ya da geliş olarak düzenleneceğini ve dolayısıyla bu cadde ve sokak üzerinde de ticari bir hareketliliğin başlayacağını kaydeden Salih Arı, “Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi’nin Elmalı’nın ana arterinde bir düzenlemesi sözkonusu. Bu düzenleme tam olarak şekillenmeden ben Dsi önüne bir döner kavşak yapılmasını, aynı şekilde İşlekel Eczanesinin önüne de bir döner kavşak yapılarak, aradaki bölümde trafiğin tek yön olarak sağlanmasını öneriyorum. İşlekel önünden itibaren belediyeye kadar cadde yine gidiş/geliş olarak çift yönlü kullanılabilir. Ama yapılacak döner kavşaktan araçlar ilçe merkezine gitmek için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bulunduğu sokağa ulaşıp, buradan otogar tarafına gidebilir.  Bu uygulama hayata geçirilirse, Dsi önünden Müze’ye kadar olan bölümde 1-2 işyeri bulunuyor.  Burayı da otopark olarak araç sahiplerine kullandırabilir, ilçemizde otopark sorununa kısmen bir çözüm getirmiş oluruz” dedi.           * Toros Gazetesi

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Ödülün biri Başkan Öztekin’e, diğeri projenin mimarına
Akdeniz Belediyecilik 2. Proje Yarışması’nda Elmalı Belediyesi’ne 2 ödül birden
Başkaya: Onlar gelmeden ben onların ayağına gideceğim
Elmalılı hanımlara yasal hakları anlatıldı
CHP Meclis Üyesi Salih Arı’dan tek yön önerisi
Elmalı Ak’da “Başkaya” baharı
Dikkat, domuz çıkabilir
ATSO Akademi’den Elmalı MYO’da “Hizmette Mükemmellik”
Elmalı Belediyesi’ne proje konusunda teknik destek Konya Büyükşehir’den
Güreş sahasına arena modeli tesis



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.