CHP Meclis Üyesi Salih Arı’dan tek yön önerisi

Elmalı Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Salih Arı, Dsi önünden, İşlekel Eczanesi kadar caddenin tek yön olmasını önerdi. Önerisini değişik zamanlarda meclis toplantılarında dile getiren Salih Arı, “Bugün Antalya’da ve komşu birçok ilçede başarı ile uygulanan bu uygulamanın Elmalı’da uygulanmasıyla beraber, sadece trafik akışı bakımından bir rahatlık sağlanmayacak, aynı zamanda ticari açıdan da ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bunun yanında ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan araç parkı konusunda da uygulama kısmen çözüm olacak” dedi.

Elmalı Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Salih Arı, Dsi önünden, İşlekel Eczanesi kadar caddenin tek yön olmasını önerdi. Önerisini değişik zamanlarda meclis toplantılarında dile getiren Salih Arı, “Bugün Antalya’da ve komşu birçok ilçede başarı ile uygulanan bu uygulamanın Elmalı’da uygulanmasıyla beraber, sadece trafik akışı bakımından bir rahatlık sağlanmayacak, aynı zamanda ticari açıdan da ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Bunun yanında ilçemizin en önemli sorunlarından biri olan araç parkı konusunda da uygulama kısmen çözüm olacak” dedi.