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Elmalılı hanımlara yasal hakları anlatıldı

Elmalı Belediyesi ve kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliğiyle düzenlenen konferansta Avukat Hülya Balba tarafından Elmalılı hanımlara kadın hakları konusunda bilgi verildi.

18 Aralik 2016 07:59
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Elmalı Belediyesi ve kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliğiyle düzenlenen konferansta  Avukat Hülya Balba tarafından  Elmalılı hanımlara kadın hakları konusunda bilgi verildi. Elmalılı hanımların büyük ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmasında, KADEM’in düşünceleri ve çalışmaları anlatıldı. Daha sonra Avukat Balba tarafından kadının yasal hakları konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.
Toplumsal farkındalılık oluşturmak ve bilinçlilik yaratmak amacıyla düzenlenen konferansın çok yararlı olduğu izleyen bayanlar tarafından vurgulanırken, “Kadına şiddetin olduğu ülkemizde kadınlarımızın yasal haklarını bilmesi çok önemli” denildi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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