Elmalılı hanımlara yasal hakları anlatıldı

Elmalı Belediyesi ve kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği işbirliğiyle düzenlenen konferansta Avukat Hülya Balba tarafından Elmalılı hanımlara kadın hakları konusunda bilgi verildi.