Başkaya: Onlar gelmeden ben onların ayağına gideceğim

Önümüzdeki günlerde kamu kurumlarının müdürleri ile görüşeceğini ve bugüne kadar ki süreçte ilçede görev yapan doktorlar olmak üzere Ak Parti İlçe yönetiminde görev almış eski yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Başkaya, önümüzdeki günlerde köy ziyaretlerine başlayacağını belirtti. “Onlar gelmeden ben onların ayağına gideceğim” diyen Mustafa Başkaya, sorunları yerinde tespit edeceğini ve çözüm yollarını da aynı yerde bulmaya çalışacaklarını kaydederek şöyle devam etti.

“Ben kendimle barışığım. Bu nedenle eleştiriye de açığım. Elbette eleştirileceğim ki, daha güzelini ortaya koyabilelim. Önümüzdeki hafta en geç çarşamba gününe kadar yönetimimi oluşturmayı düşünüyorum. Şu anda yönetimde olmak isteyen 70-80 kişilik bir liste var. Arkadaşlarımın tümü değerli, Elmalı’ya ve Ak Parti’ye hizmet aşkıyla dolu. Kaldı ki, yönetimde olmayan arkadaşım bile yönetimdeymiş gibi çalışmalı. Yönetimi oluştururken, elbette Belediye Başkanımızın görüşleri de çok önemli. Yönetimin belirlenmesi sürecinde Antalya’dan Sorumlu bir milletvekilimiz Elmalı’ya gelecek. Antalya’dan teşkilat başkanımızda o toplantımızda bulunacak. Hatta genel merkezde teşkilat başkan yardımcısı görevinde bulunan Metin Bulut beyefendi de toplantımıza başka bir proğramı olmazsa katılacak. Böylesine geniş katılımlı toplantımız sonunda yönetimimiz oluşacak.”

Gazetemizin Elmalı Sorumlusu Erkin Özgünsür’de, Başkaya’ya yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. (Haber ve fotoğraf. Mehmet Büyükkal- Kaynak: Toros Gazetesi)