Akdeniz Belediyecilik 2. Proje Yarışması’nda Elmalı Belediyesi’ne 2 ödül birden

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması” nda Elmalı Belediyesi, İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde, “ Hoşgeldin Bebek Projesi” ile ikincilik, Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ise “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen AKDENİZ BELEDİYECİLİK 2. PROJE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen törene Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin başkan, meclis üyeleri, birim müdürleri ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akdeniz Belediyecilik 2. Proje Yarışması 5 Ayrı kategoride gerçekleştirildi. İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Alt Yapı Çalışmaları, Üst Yapı Çalışmaları, Çevre Koruma, peyzaj, planlama tasarım ve uygulama Projeleri ile Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları kategorilerinde yarışan projelerin ödüllerinin verildiği törende ilk konuşmacı Kepez Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü oldu.

AKBB Başkanı Hakan Tütüncü Başkan Tütüncü konuşmasında; “Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin hizmetleri azımsanmayacak boyutlarda. Bu çalışmaları, belediyecilik uygulamalarını, böylesine güzel bir hizmet yarışını heyecanlı bir unsur haline getirmek amacıyla bir proje yarışması düzenleyip, iyi iş yapana belediyelerimizi ödüllendirelim, onları onurlandıralım ve ayrıca bu uygulamaları diğer belediyelerimize gösterelim istedik. Bu sebeple böylesi bir proje yarışması düzenlemeye karar verdik. Bu yarışmanın heyecanlı olmasını da istedik. Hedefimiz; belediyelerimizin projelerinin yarıştığı bu çalışmanın ileride ortak akla hizmet edecek bir etkinliğe dönüşmesini sağlamak. Buradan bu projeye katılan destek veren bütün belediye başkanı ve yönetici arkadaşlarıma, Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ödül töreninde bir konuşma yaptı. Başkan Türel de konuşmasında; “Bu yıl ikincisi düzenlenen proje yarışması geçen yılkinden daha güzel ve daha geniş katılımlı oldu. Bu etkinlik belediyelerimizin proje paylaşımları açısından da önemli. Akıl akıldan üstündür. Hepimizin hepimizden öğreneceği çok şeyler var. Halka hizmet yarışında önemli olan halkın kazanmasıdır. Hepimizin amacı Antalyamızın daha huzurlu, daha güvenli olması olmalıdır. Biz bu görevlere rahat etmek için gelmedik. Bir takım ruhu içerisinde şehrimize yapabileceğimizin en iyisini yapabilmek için geldik. Bütün belediye başkanlarımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diyerek Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye bu proje yarışmasına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Antalya Valisi Münir Karaloğlu da yaptığı konuşmada kendisinin de 5 yıl belediye başkanlığı yaptığını dile getirerek, “Hayatımın en güzel günlerini belediye başkanlığı yaptığım sürede geçirdim. Başkanlık döneminde her gittiğim yerin altyapı ve üst yapılarını dikkatle izledim. Bir yerde şehir insanın yüzüne gülüyorsa o şehirde belediye hizmetleri başarılıdır. O günlerden kalan alışkanlığım halen devam etmekte. Nereye gitsem belediye çalışmalarına bakarım. O şehrin ve halkının belediye hizmetlerini ne kadar alabildiğini inceler oranın gelişmişliğini belediye hizmetlerinden anlarım. Ben Antalya’daki bütün belediyelerimizin çalışmalarını takdir ediyorum. Hepsi başarılı çalışmalar yapıyorlar. Onların hepsini motive etmeliyiz ki daha iyi projelerle halka hizmet edebilsinler. Bu yarışmaya katılan bütün belediyelerimiz kutluyorum. Demek ki proje üretmişler ki yarışmaya katılacak nitelikte projeleri var ve yarışmaya katılmışlar” diyerek yarışmaya katılan bütün belediyeleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İşte projeler ve ödül alan belediyeler:

İYİ YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI KATEGORİSİNDE

Birincilik Ödülü Kepez Belediyesi “Dokumanın Ortak Akılla Halka Kazandırılması”

İkincilik Ödülü – “Elmalı Belediyesi, Hoş geldin Bebek Projesi”

Üçüncülük Ödülü – Güneykent Belediyesi, “Yunus Emre Sevdalı Projeler”

ALTYAPI ÇALIŞMALARI KATEGORİSİNDE

Birincilik Ödülü – Büyükkabaca Belediyesi, “Yenilenebilir Enerji Projesi (Güneş Panelli)”

İkincilik Ödülü – Muratpaşa Belediyesi, “Patentli Otomatik Yeraltı Konteyner Projesi”

Üçüncülük Ödülü – Burdur Belediyesi, “İstasyon Caddesi Yayalaştırma Projesi”

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI KATEGORİSİNDE

Birincilik Ödülü – Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Büyükşehir Antalyaspor Tesisleri”

İkincilik Ödülü – Akseki Belediyesi, “Akseki Etnografya Müzesi”

Üçüncülük Ödülü – Finike Belediyesi, “Tarihi Meydan Projesi”

ÇEVRE, KORUMA, PEYZAJ, PLANLAMA, TASARIM VE UYGULAMA PROJELERİ KATEGORİSİNDE

Birincilik Ödülü – Elmalı Belediyesi, “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi”

İkincilik Ödülü – Kepez Belediyesi, “Kepez Macera Ormanı Projesi”

Üçüncülük Ödülü – Manavgat Belediyesi, “Manavgat Şelale Çevre Düzenlemesi Yapılması”

SOSYAL VE KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI KATEGORİSİNDE

Birincilik Ödülü – Manavgat Belediyesi, “Taş ve Su” Temalı Taş Heykel Sempozyumu

İkincilik Ödülü – Finike Belediyesi, “Uluslararası Finike Portakal Festivali”

Üçüncülük Ödülü – Çameli Belediyesi, “Yaylacık Dağı Yamaç Paraşütü Pisti”

Mansiyon Ödülü – Alanya Belediyesi, “Mutfak Mirası Alanya”