Ödülün biri Başkan Öztekin’e, diğeri projenin mimarına

Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması” nda Elmalı Belediyesi, İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde, “ Hoşgeldin Bebek Projesi” ile ikincilik, Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ise “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Öztekin’e birincilik ödülünü veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Hoşgeldin Bebek Projesi” ile kazanılan ikincilik ödülünü ise, “Bu projenin mimarı” dediği Dilek Öztekin’e takdim etti.

AKDENİZ BELEDİYECİLİK 2. PROJE YARIŞMASI’nda Elmalı Belediyesinin bir projesi birincilik, bir projesi ise ikincilikle ödüllendirildi.

