ANKET
Ödülün biri Başkan Öztekin’e, diğeri projenin mimarına
AKDENİZ BELEDİYECİLİK 2. PROJE YARIŞMASI’nda Elmalı Belediyesinin bir projesi birincilik, bir projesi ise ikincilikle ödüllendirildi.
İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde, “ Hoşgeldin Bebek Projesi” ile ikincilik, Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ise “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile birincilik ödülü kazanan Elmalı Belediyesi’nin ödüllerini Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya verdi. Başkan Çetinkaya, “Elmalı Belediyesi ‘Hoşgeldin Bebek Projesi’ ile İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde ödül kazandı. Bu projenin mimarı Belediye Başkanımızın eşi Dilek Öztekin. Ben bu ödülü projenin mimarına, Dilek Öztekin hanımefendiye vermek istiyorum. Ve Dilek hanımı ödülü almak üzere davet ediyorum” diyerek, Bayan Öztekin’e ödülünü verdi.
İlk olarak Elmalı Belediyesi’nde uygulamaya konulan Hoşgeldin Bebek kampanyası birçok ilçe belediyesi tarafından uygulanmaya başlandı. * Kaynak : Toros Gazetesi: Haber: isa KAVLAK
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